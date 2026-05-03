Ai momente în care vrei pur și simplu să scapi de agitația zilnică și să te bucuri de un meci bun alături de partenerul tău? Exact asta au făcut Penélope Cruz și Javier Bardem pe 2 mai 2026, când au bifat o apariție publică extrem de rară. Cei doi au fost văzuți pe stadionul Parc des Princes din Paris, la meciul de fotbal din Ligue 1 McDonald’s dintre Paris Saint-Germain (PSG) și FC Lorient.

O iesire relaxata departe de covorul rosu

Să fim serioase, uneori cel mai bun outfit este cel în care te simți tu însăți. Actrița a demonstrat exact acest lucru, sosind la meci într-o ținută super relaxată. A purtat un tricou negru simplu și o șapcă de baseball neagră, accesorizate perfect cu o geantă Chanel albastru deschis și ochelari de soare supradimensionați.

Și Javier a intrat complet în atmosfera sportivă.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii serialelor. Cum a aparut Harrison Ford la 83 de ani

El a ales un tricou de fotbal și o șapcă asortată. Dar iubirea lui Bardem pentru sportul rege nu este o noutate absolută. În 2025, actorul a confirmat că este un susținător vechi al clubului de fotbal spaniol Atlético Madrid.

Familia ramane mereu pe primul loc

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc marile vedete să își protejeze copiii de blitzurile paparazzilor? Ei bine, cuplul spaniol a transformat asta într-o adevărată artă. Până la urmă, intimitatea e un lux pe care merită să ți-l aperi.

Așa cum se menționează într-un articol publicat recent de Hellomagazine, se pare că fiul lor, Leo, în vârstă de 15 ani, ar fi fost si prezent la meci. La un moment dat, Penélope și-a pus mâna pe tânărul așezat lângă ea, un gest matern plin de afecțiune. Copiii lor au fost ținuți în mare parte departe de lumina reflectoarelor. În 2023, în cadrul unui panel BAFTA, actrița a explicat foarte clar invitaților de ce alege această discreție absolută.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Cum a aparut vedeta din Bridgerton inainte de Met Gala

„Sunt cel mai important lucru din viața mea, clar și nu vin la multe dintre aceste evenimente”, a declarat ea cu sinceritate.

Destinul scris pe platourile de filmare

Iar povestea lor de iubire pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Javier și Penélope s-au întâlnit prima dată în 1992, pe platoul filmului spaniol Jamón Jamón. Numai că au trebuit să treacă 15 ani pentru ca ei să se reconecteze, în timp ce filmau Vicky Cristina Barcelona, moment în care s-au îndrăgostit iremediabil.

S-au căsătorit în secret în 2010. În ianuarie 2011 au salutat venirea pe lume a fiului lor Leo, iar o fiică pe nume Luna a urmat în iulie 2013. pe plan profesional, amândoi au atins cel mai înalt nivel. În 2009, Penélope a câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul ei din Vicky Cristina Barcelona (2008). Soțul ei, Javier, câștigase cu un an înainte un Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar pentru aclamatul neo-western al fraților Coen, No Country for Old Men. Amândoi sunt singurii actori născuți în Spania care au primit aceste premii.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fani. Cum a aparut David Beckham la 51 de ani pe internet

Maturitatea si curajul de a alege

Penélope a împlinit 50 de ani în aprilie 2024. Într-un material special pentru Elle Spain, privind înapoi la viața ei, a împărtășit că maternitatea a fost întotdeauna unul dintre obiectivele ei în viață. Ca tânără femeie, chiar a luat în considerare adopția la un moment dat, însă echilibrul dintre viața profesională și cea privată nu era într-un punct în care acest lucru să fie acceptabil.

„Am muncit mult înainte, și într-un ritm foarte nebunesc”, a mărturisit ea.

Dar a recunoscut că s-a simțit „norocoasă că ceea ce am semănat de-a lungul timpului îmi oferă acum posibilitatea de a alege ce să fac și unde și când”. La începutul carierei sale, actrița filma până la patru producții pe an, o alegere asumată care i-a permis să facă o treabă bună și să își construiască o bază solidă la Hollywood.