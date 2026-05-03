Tanea Brooks, cunoscută de milioane de fani sub numele de ring Rebel, traversează cel mai greu moment al vieții sale la doar 47 de ani. Luptătoarea profesionistă a dezvăluit recent, printre lacrimi, că suferă de o boală incurabilă, punând capăt unei perioade lungi de incertitudine medicală.

O luptă tăcută în spatele zâmbetelor

Te-ai întrebat vreodată de unde găsesc unii oameni puterea de a zâmbi când lumea lor se prăbușește?

Pentru Tanea, viața în lumina reflectoarelor a însemnat mereu energie debordantă și forță fizică. Dar în spatele cortinei, realitatea a arătat complet diferit în ultimii ani. Vedeta a publicat un videoclip emoționant pe Instagram, unde și-a deschis sufletul în fața comunității care o urmărește. „A fost o călătorie medicală de doi ani încercând să aflăm ce este în neregulă și, în sfârșit, rugăciunile noastre au primit răspuns”, a mărturisit ea, încercând cu greu să-și stăpânească lacrimile. Să fim sincere, nu-i deloc ușor să primești un verdict medical după ani de căutări, mai ales când rezultatul te lovește ca un fulger.

Diagnosticul care a schimbat totul într-o secundă

Iar vestea a venit exact când se aștepta mai puțin, pe baza datelor obținute de Hellomagazine într-un material publicat recent. Fosta sportivă se pregătea pentru cu totul altă intervenție când medicii au făcut descoperirea fatală. „Chestia este că, uneori, nu vrem să auzim acel răspuns la rugăciunile noastre. Și astfel, în timp ce așteptam să fac o intervenție chirurgicală la plămâni pentru masele de pe plămânii mei, medicii de la Mayo au descoperit, în sfârșit au descoperit, ce se întâmplă.”

Realitatea este cruntă. Tanea a anunțat direct că „medicii m-au diagnosticat cu SLA în stadiu terminal”. Boala a forțat-o deja să folosească un cadru pentru mers încă din noiembrie 2025, când fusese inițial diagnosticată greșit cu o tulburare neurologică funcțională.

Curajul de a privi adevărul în față

Și totuși, femeia din spatele personajului Rebel dă dovadă de o maturitate extraordinară. „Nu există prea multe cercetări în spatele SLA și nu știm cât timp mai am. Dar explică de ce am probleme la mers și la vorbit și toate funcțiile mele vor intra curând în declin”, a explicat ea comunității sale. Acceptarea acestei noi realități îi permite acum să se poată „pregăti pentru viitor și pentru ceea ce va urma”.

Nu a uitat să își exprime recunoștința față de organizația AEW și fondatorul Tony Khan „pentru că m-au susținut în această călătorie medicală”. Cuvintele ei au atins mii de inimi: „A fost o binecuvântare nemaivăzută și, din adâncul inimii mele, vă mulțumesc.” Mesajul de final a fost o rugăminte simplă și plină de vulnerabilitate: „Și vă mulțumesc tuturor pentru rugăciunile voastre. Vă rog să continuați să vă rugați pentru o călătorie pașnică și o trecere pașnică. Vă iubesc”.

Un istoric medical plin de obstacole

Numai că problemele de sănătate ale Taneei nu au început ieri. Cu un an înainte de noiembrie 2025, ea primise deja o veste teribilă, fiind diagnosticată cu o formă rară de cancer pulmonar, numită limfom pulmonar primar. La acea vreme, cu un optimism debordant, spunea într-o actualizare video: „Dacă există un scenariu optim, atunci eu îl am”.

Cariera ei a fost mereu una spectaculoasă. A început la doar 18 ani, în 1998, ca majoretă pentru Dallas Cowboys. A debutat ca Rebel în 2013, iar în 2019 a apărut în emisiunea NXT TV a WWE, făcând echipă cu Amber Nova într-un meci pierdut în fața lui Kairi Sane și Io Shra. Tot în 2019, a fost angajată de All Elite Wrestling (AEW) ca stilist de păr și machiaj, devenind ulterior asistenta luptătoarei Dr. Britt Baker, D.M.D., care o striga intenționat greșit „Reba” pentru amuzamentul publicului. A bifat și apariții în videoclipuri muzicale celebre, precum „Play Something Country” de la Brooks and Dunn sau ca fata „badonkadonk” în clipul „Honky Tonk Badonkadonk” al lui Trace Adkins, urcând pe scenă la CMT Music Awards și Academy of Country Music Awards.

O realitate dură a bolii Lou Gehrig

SLA (cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig) este o afecțiune neurodegenerativă progresivă care distruge neuronii motori din creier și măduva spinării. Pacienții pierd treptat capacitatea de a mânca, respira, vorbi și merge singuri, trăind de obicei între 3 și 5 ani de la diagnosticare, fără a exista vreun tratament care să vindece boala.

Această maladie necruțătoare lovește fără avertisment. Actorul de la Hollywood Eric Dane s-a stins din viață în februarie 2026, la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an după ce și-a anunțat propriul diagnostic. Reprezentanții săi au transmis atunci un mesaj sfâșietor: „Cu inimile grele, vă împărtășim că Eric Dane s-a stins din viață joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu SLA.” Declarația oficială a detaliat că el „și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase ale sale, Billie și Georgia, care erau centrul lumii lui.” Textul se încheia cu o promisiune a moștenirii sale: „De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași luptă. Ne va lipsi profund și ne vom aminti de el mereu cu dragoste”.