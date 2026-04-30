Lindsey Vonn, una dintre cele mai mari schioare din istorie, trece prin momente de o dificultate extremă. După accidentul teribil de la Jocurile Olimpice, sportiva de 41 de ani se confruntă cu o recuperare fizică și emoțională profundă, iar viitorul carierei sale atârnă de un fir de ață. Pentru moment, orice decizie legată de revenirea pe pârtie este amânată.

Un coșmar de 13 secunde și 8 operații

Totul s-a întâmplat pe 8 februarie, la doar 13 secunde de la startul probei de coborâre feminină. Accidentarea a fost atât de gravă, o fractură complexă la piciorul stâng, încât sportiva a fost la un pas de amputare. De atunci, a trecut prin opt intervenții chirurgicale, cu doar una mai puțin decât totalul operațiilor suferite în întreaga sa carieră pentru toate accidentările anterioare la un loc. Și mai are nevoie de cel puțin încă una pentru a-i repara ligamentul încrucișat anterior (ACL) de la același genunchi.

Durerea, spune ea, este complet diferită de orice a simțit până acum. „Este o accidentare mult diferită în acest sens, din nou, prin severitatea ei și prin înțelegerea faptului că aș fi putut să-mi pierd piciorul și cât de rău au stat lucrurile”, a mărturisit Vonn. „Pot face față la multă durere, dar aceasta a fost atât de extremă. Nici măcar nu s-a apropiat de universul durerii pe care am avut-o înainte cu această accidentare.”

„Aș putea să mă retrag”

Dincolo de recuperarea fizică, lupta se dă și pe plan emoțional. Te-ai întrebat vreodată cum e să pui în balanță o carieră legendară și sănătatea ta? Lindsey se află exact în acest punct. Într-un interviu recent, ale cărui detalii au fost publicate de Independent, Vonn a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre starea ei actuală.

„Pur și simplu nu vreau să trag concluzii pripite sau chiar să speculez pe tema a ceea ce aș putea face”, a declarat ea. „Aș putea să mă retrag. S-ar putea să nu mai concurez niciodată și ar fi complet în regulă, dar nu sunt într-o poziție emoțională să iau această decizie în acest moment.”

Ea crede că ar fi luat în considerare retragerea dacă ar fi reușit să încheie un sezon de revenire la fel de bun ca cele mai bune din cariera sa.

Recuperarea, un drum de cel puțin un an și jumătate

Cifrele sunt, de altfel, copleșitoare.

Chiar dacă ar decide să revină, drumul este extrem de lung. „Indiferent de situație, nu s-ar întâmpla nimic cu adevărat până în sezonul ’27-’28, deoarece mai am o operație de făcut pentru a scoate tija metalică și pentru a-mi înlocui ACL-ul. Asta încă trebuie să se întâmple”, a explicat Vonn. „Odată ce mi se repară ACL-ul, urmează alte șase luni, deci am cel puțin un an și jumătate în față înainte de a putea fi cu adevărat la 100%, chiar și doar antrenându-mă în sală.”

Progresele sunt lente, dar vizibile. A trecut de la scaunul cu rotile la cârje și speră să poată merge pe distanțe scurte în curând. Iar asta, pentru o campioană obișnuită cu viteze amețitoare, este o victorie uriașă.

„Spune-mi că nu pot și îți voi demonstra contrariul”

Familia, clar își face griji. Chiar a doua zi după accident, tatăl ei i-a sugerat că ar trebui să-și încheie cariera. Dar Lindsey rămâne fidelă spiritului ei de luptătoare. Răspunsul ei a fost, pe bune, emblematic pentru cine este ea ca sportivă și ca om: „El îmi vrea binele. A uitat regula de bază cu mine: dacă nu vrei să fac ceva, nu ar trebui să-mi spui că nu pot. Spune-mi că nu pot și îți voi demonstra contrariul.”

Ea nu a dat niciodată înapoi în fața riscurilor și nu o face nici acum. „Schiul de coborâre este unul dintre cele mai periculoase sporturi din lume, și acesta este un risc pe care mi l-am asumat întotdeauna cu bucurie, iar acesta este rezultatul, și nu regret”, a spus Vonn. „Nu vreau o reluare.”

În final, decizia îi va aparține în totalitate. Acum, prioritatea este să-și vindece complet piciorul. Abia apoi va putea cântări opțiunile. „Sunt încă, așa cum am spus, în modul de supraviețuire, vreau doar să trec de această fază și să pot evalua unde mă aflu în viața mea. Și să fac un bilanț a ceea ce am realizat și un bilanț a ceea ce ar putea fi și să iau decizii dintr-o poziție mult mai bună decât cea în care mă aflu acum. Nu vreau să iau o decizie acum, pentru că cred că ar fi pripită și probabil prea emoțională și nu vreau să fac o greșeală, știi?”