Goldie Hawn și Kurt Russell formează unul dintre cele mai longevive și iubite cupluri de la Hollywood. După 42 de ani împreună, celebra actriță a dezvăluit secretele care îi mențin zâmbetul pe buze: faptul că nu s-au căsătorit niciodată și o viață intimă activă, chiar și acum, la aproape 80 de ani. O perspectivă curajoasă care ne invită să regândim ce înseamnă iubirea și pasiunea pe termen lung.

„Este obiectul meu sexual”

Poate sună îndrăzneț, dar Goldie Hawn vorbește cu o sinceritate debordantă despre ce o leagă de partenerul ei, alături de care este încă din 1983, când au filmat împreună „Swing Shift”. Nu se sfiește să recunoască faptul că atracția fizică joacă un rol esențial în dinamica lor, chiar și după atâtea decenii. Iar cuvintele ei sunt cât se poate de clare.

„Cred că este o persoană uimitoare. Am respect pentru el și sunt, si foarte atrasă sexual de el, iar asta este important”, a mărturisit Goldie în podcastul lui Dan Buettner. Mai mult, ea subliniază beneficiile unei vieți intime sănătoase: „Dacă ai o relație sexuală pe termen lung, acest lucru este de fapt foarte sănătos.”

Recomandari Goldie Hawn la 80 de ani intr-o rochie transparenta. Secretul ei nu e doar despre haine

Și nu se oprește aici. „Deci el este obiectul meu sexual. El este persoana care mă face să râd în hohote și este atât de inteligent. Îl găsesc incredibil de chipeș și astăzi”, a adăugat ea.

Un subiect tabu, dar un drept fundamental

Hai să fim sincere, discuția despre sex la vârste înaintate este adesea ocolită. Este un subiect considerat aproape tabu. Și totuși, exemplul lui Goldie Hawn demontează acest mit, arătând că dorința și intimitatea nu au o dată de expirare. O analiză publicată recent de Hellomagazine aduce în discuție exact această reticență socială, citând un studiu Age UK care arată că, deși trei din cinci persoane de peste 50 de ani consideră importantă o viață sexuală sănătoasă, 39% dintre ele se simt inconfortabil să vorbească despre asta.

Dr. Miriam Stoppard, personalitate TV și autoarea cărții „Sex, Drugs and Walking Sticks” (Sex, Droguri și Cadre de Mers), susține cu tărie că această percepție trebuie să se schimbe. „Tânăra generație se cam ferește de imaginea unei persoane în vârstă care face sex”, a declarat ea. „fireste sexul la vârste mai înaintate nu este la fel ca atunci când erai un tânăr plin de poftă, dar am vrut să abordez acest fel de tabu care există în legătură cu persoanele de 60, 70, 80 de ani și peste.”

Recomandari Genetica e doar 50% din secretul longevității, dezvăluie un nou studiu

Mesajul ei este unul de împuternicire. Te-ai gândit vreodată la asta în felul acesta?

„Este o chestiune de drepturi. Persoanele în vârstă au dreptul să fie sexuale, au dreptul să se bucure de sexualitatea lor, au dreptul să fie inventive și experimentale.”

Libertatea de a nu fi soție

Dincolo de viața intimă, celălalt pilon al relației lor de 42 de ani este o decizie pe care mulți o consideră neconvențională: aceea de a nu se căsători. Pentru Goldie, acest lucru nu reprezintă o lipsă de angajament, ci, dimpotrivă, o formă supremă de libertate și alegere conștientă, zi de zi.

Recomandari Valentina Pelinel dezvăluie secretul lui Cristi Borcea început la 25 de ani

Ea prosperă tocmai datorită acestei libertăți.

„Când spun libertate, înseamnă eliberare. Nu mă simt îngrădită”, a explicat actrița pentru revista People. Până la urmă, o relație autentică nu stă într-un act, ci în conexiunea reală dintre doi oameni. Iar dinamica lor se bazează pe respect reciproc și pe acceptarea diferențelor. „Nu suntem întotdeauna de acord cu lucrurile, ceea ce este în regulă. Suntem amândoi foarte spontani. Relația noastră s-a hrănit din multă bunătate, dintr-o viață minunată împreună.”