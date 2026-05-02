Ai observat cum, dintr-odată, toată lumea din online pare să fi slăbit miraculos peste noapte? Fenomenul medicamentelor de tip GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, a luat cu asalt industria de frumusețe, lăsând un gust amar celor care au luptat ani de zile pentru acceptarea propriului corp. Celebrul model Ashley Graham tocmai a rupt tăcerea despre această tendință pe care o consideră pur și simplu descurajantă.

O mișcare care ne dă viețile peste cap

Până nu demult, parcă învățasem în sfârșit să ne iubim formele. Numai că lucrurile s-au întors la 180 de grade. Într-o discuție sinceră cu revista Marie Claire, Ashley Graham și-a exprimat tristețea față de această obsesie recentă pentru atingerea unor standarde fizice ireale cu ajutorul injecțiilor.

„A existat un pendul care a oscilat atât de mult spre acceptarea corpului, pozitivitate, spre ca toată lumea să fie cine vrea să fie. Și acum se întoarce în direcția complet opusă, ceea ce se simte ca o palmă peste față pentru femeile care au simțit că au o voce”, a declarat ea cu amărăciune.

V-ați gândit vreodată la impactul real al acestor injecții? Iar nebunia asta nu e doar la Hollywood. Dacă dai o raită prin clinicile și farmaciile din România, o să vezi exact aceeași disperare, cu zeci de femei care caută soluția magică în loc să lucreze la relația cu propriul corp. Totuși, Graham rămâne optimistă că acest val va trece. „Știu că există și vor exista mereu femei care sunt considerate plus size. Acest medicament nu va șterge o întreagă statistică de femei”, a punctat modelul.

Voința pierdută în fața unui simplu medicament

Și nu doar ea trage un semnal de alarmă. Într-o analiză publicată recent de Theblast, aflăm că actrița Mo’Nique, cunoscută din filmul „Precious”, a reacționat extrem de emoțional pe rețelele de socializare. Ea s-a întrebat public ce efecte pe termen lung au aceste substanțe și a sugerat că utilizatorii ar putea regreta deciziile.

„Poate ajungi la mărimea doi sau mărimea patru sau mărimea opt sau orice o fi aia. Dar te-aș ruga să te documentezi despre ce bagi în corpul tău”, a avertizat ea.

Să fim serioși, presiunea e uriașă.

„Ne-au prins în capcana tendințelor”, a continuat Mo’Nique, adăugând o frază care te lovește direct: „Ne iau voința”. Actrița a ținut să sublinieze că aceste scurtături ne sabotează încrederea. „Ne iau lupta. Ne iau capacitatea de a spune: cred în mine, voi avea încredere în proces.”

În aceeași tabără se află și Kate Winslet. Actrița din „Titanic” consideră trendul Ozempic de-a dreptul devastator și crede că stima de sine nu ar trebui niciodată legată de kilogramele pierdute. „Și este derutant pentru că am momente când cred că e mai bine, când mă uit la actrițe la evenimente îmbrăcate cum vor ele, indiferent de formă, dar apoi atât de mulți oameni iau medicamente pentru slăbit. Este atât de variat”, a explicat Winslet.

Cealaltă față a monedei la 50 de ani

Dar hai să vedem și cealaltă perspectivă, pentru că, pe bune, realitatea biologică nu iartă pe nimeni. Vanessa Williams, prima femeie de culoare care a câștigat titlul Miss America, a mărturisit că medicamentele GLP-1 au fost un adevărat punct de cotitură pentru ea.

Ea a vorbit deschis despre cum îmbătrânirea i-a schimbat complet metabolismul. „Anii de după 50 au fost grei. Am început perimenopauza pe la sfârșitul anilor 40, dar brusc, la 51 de ani, este o nebunie cum ți se schimbă corpul. Te simți lipsită de control pentru că te antrenezi la fel, mănânci la fel, iar corpul tău nu mai reacționează ca înainte”, a recunoscut Williams. Pentru ea, soluția a fost clară: „Știința este uimitoare. Sunt genul: «Ce urmează? Aduceți încoace!»”

Subiectul rămâne extrem de fierbinte, mai ales după ce Oprah Winfrey a fost nevoită să răspundă unor speculații similare în urma unui clip viral de la Săptămâna Modei de la Paris.

În ciuda acestui zgomot de fond, Ashley Graham (care a avut recent o apariție surpriză alături de Anne Hathaway și Meryl Streep în „The Devil Wears Prada 2”) refuză să cedeze. Ea se inspiră din noii creatori de conținut. „Sunt atât de mulți [creatori și influenceri plus size]… Sunt peste tot cu mărimile și proporțiile lor, cu felul în care arată și cu modul în care te poți regăsi în ei”, a explicat ea. Speranța ei stă în vocile tinere. „Văzând că aceste fete, care au crescut pe rețelele de socializare de la o vârstă atât de fragedă, vin acum și au o platformă pentru a spune tinerei generații: «Fii tu însăți, fii cine vrei să fii. Dacă ai celulită, cui îi pasă?»”, a adăugat modelul.

Mesajul ei final e simplu.

„Las capul în jos și mă concentrez pe femeile alături de care am construit comunitatea”, a conchis Graham, alegând să ignore complet rețeta farmaceutică a momentului.