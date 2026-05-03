Cherie DeVaux a scris istorie sâmbătă, devenind prima femeie antrenor care câștigă legendarul Kentucky Derby. Calul său, Golden Tempo, a reușit o cursă absolut spectaculoasă pe distanța de 1 1/4 mile, trecând linia de sosire în 2:02.27, la o cotă uriașă de 23 la 1.

O poveste despre curaj și limite depășite

Te-ai gândit vreodată de câte ori ți s-a spus că un anumit domeniu nu este pentru tine sau că pur și simplu nu ai cum să reușești într-o lume dominată de bărbați? Ei bine, Cherie a demonstrat exact contrariul, iar povestea ei este o adevărată lecție de viață pentru noi toate. A avut nevoie de opt ani lungi de când și-a deschis propriul grajd pentru a ajunge în acest punct culminant al carierei sale. Dar așteptarea a meritat din plin, pentru că a câștigat Derby-ul chiar de la prima ei oportunitate reală.

Și nu e puțin lucru. Pe parcursul întregii săptămâni, antrenoarea a trecut de la a minimiza importanța faptului de a fi prima femeie care câștigă Derby-ul, la a înțelege pe deplin că este un model pentru fetițele care ar putea dori să îi calce pe urme într-o bună zi. Ea este abia a 18-a femeie care a înșeuat un cal în istoria acestei competiții acerbe. Mai mult, a devenit doar a doua femeie antrenor care câștigă o cursă din faimoasa Triplă Coroană, după ce Jena Antonucci a spart gheața în 2023 la Belmont Stakes cu calul Arcangelo.

„Sunt bucuroasă că pot fi o reprezentantă a tuturor femeilor de pretutindeni, că putem face orice ne punem în minte să facem.”

Cifrele vorbesc de la sine.

O cursă nebună în fața unei mulțimi uriașe

Peste 100.000 de spectatori au umplut tribunele de la Churchill Downs, urlând din toți rărunchii în timp ce caii goneau pe pistă. Așa cum relatează Independent într-un reportaj publicat recent, victoria a fost smulsă la propriu pe ultimii metri, într-un mod care îți taie respirația.

Golden Tempo a venit puternic din spatele plutonului. Pe bune, nimeni nu îi dădea vreo șansă reală pe ultima sută de metri, având în vedere cota uriașă pe care o avea. Iar pe final, chiar înainte de linia de sosire, a reușit să îl depășească pe marele favorit, Renegade, călărit de fratele jocheului câștigător, Irad Ortiz Jr. Pe locul trei s-a clasat Ocelli, un alt cal cotat cu șanse mici de către specialiști.

Emoția antrenoarei a fost absolut copleșitoare imediat după cursă.

„Nu am absolut niciun cuvânt în acest moment”, a declarat ea. „Pur și simplu nu pot. Sunt atât, atât, atât de fericită pentru Golden Tempo. Jose a făcut o treabă minunată, o treabă magistrală aducându-l acolo. Era atât de departe de pluton.”

Visul de o viață al unui jocheu ambițios

Dar succesul formidabil de sâmbătă nu îi aparține doar lui Cherie. Jose Ortiz a condus calul spre victorie, arătând acea măiestrie care l-a făcut atât de celebru la Churchill Downs în zilele recente. Numai că victoria a venit incredibil de greu. A fost abia prima lui reușită la Derby, venită la a 11-a încercare.

Să fim serioși, să încerci de 11 ori și să nu renunți arată un caracter de fier și o determinare pe care rar o întâlnești. Cu doar puțin sub 24 de ore înainte, el câștigase și Kentucky Oaks, cea mai importantă cursă dedicată iepelor de 3 ani. Părinții lui au fost prezenți în tribune pentru a fi martori la cursa remarcabilă a fiului lor.

„Am ocazia să călăresc în ea aproape în fiecare an, dar să reușesc să o câștig este pur și simplu special”, a spus jocheul vizibil emoționat. „Aș fi vrut doar ca bunicul meu să fie aici, dar știu că privește din ceruri. Sunt pur și simplu foarte fericit că mi-am atins obiectivul, obiectivul de vis al vieții mele a fost îndeplinit.”

Haosul din spatele ușilor închise

Dincolo de zâmbete, lacrimi de bucurie și trofee strălucitoare, săptămâna cursei a fost una plină de o tensiune greu de descris. Pana la urma Kentucky Derby a pornit la start cu doar 18 cai.

Au fost retrageri pe bandă rulantă care au dat peste cap toate calculele. Great White a fost retras târziu, după ce s-a răsturnat și și-a aruncat jocheul. Medicii veterinari ai pistei au luat decizia fermă de a-l scoate din cursă pe acest cal cu șanse mici, care abia intrase în grilă miercuri, după ce Silent Tactic fusese exclus din cauza unei accidentări la picior. Iar ghinioanele nu s-au oprit deloc aici. The Puma a rămas pe tușă cu mai puțin de 12 ore înainte de ora de start, având un picior umflat din cauza unei infecții a pielii.

Great White a devenit astfel al cincilea cal retras în acea săptămână plină de peripeții și al doilea doar în ziua de sâmbătă. Silent Tactic a ieșit miercuri, Fulleffort a părăsit lista joi, iar Right to Party a fost exclus vineri, făcând practic loc în competiție pentru Great White, Ocelli și Robusta. O selecție naturală dură, pe o pistă unde fiecare detaliu contează enorm și unde doar cei mai puternici ajung să treacă linia de sosire.