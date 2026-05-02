La aproape 20 de ani de la fenomenul cultural care ne-a învățat pe toate ce înseamnă nuanța cerulean, mult-așteptata continuare a apărut oficial pe ecrane chiar pe 1 mai. Și cine altcineva putea să facă valuri mai mari și să demonstreze că deține controlul absolut, dacă nu inegalabila Meryl Streep?

Cum a salvat Miranda Priestly situația la Milano

Câștigătoarea a trei premii Oscar ne demonstrează că magia și determinarea funcționează la fel de bine și în spatele camerelor de filmat. Invitată recent la emisiunea Jimmy Kimmel Live!, actrița a dezvăluit o poveste de culise absolut delicioasă despre distribuția din „The Devil Wears Prada 2”.

Scenariul original cerea ca un mare star pop să cânte live la o prezentare de modă exclusivistă din Milano. În loc să aștepte ca producătorii să dea telefoane interminabile, Meryl a luat atitudine. „M-am gândit, de ce să nu o aduc pe Gaga?”, a povestit ea, amintind de iubirea profundă a cântăreței pentru modă și de prezența ei scenică absolut impunătoare.

Recomandari Surpriza uriasa pentru femei. Lenjeria care schimba regulile si costa sub 100 de dolari

Ca prin minune, avea deja numărul artistei în agendă, iar Gaga nu a ezitat nicio secundă să accepte provocarea.

Într-un interviu publicat recent de Theblast aflăm și contextul amuzant al acestei apariții, detaliat la data de 2 mai 2026. Se pare că faimoasa revistă Runway a suferit niște tăieri de buget drastice, neputând să îi plătească zborul lui John Legend și pianului său până în Italia. Așa că Gaga (care joacă propriul rol) intră în scenă pentru a salva situația. Dar prima lor întâlnire este de-a dreptul glacială.

„Am fost surprinsă să aud de la tine”, îi aruncă Gaga o replică tăioasă, potrivit USA Today. „Nu mă placi.”

Recomandari Ce se intampla cu Tinder in 2025. Surpriza uriasa pentru femeile care cauta o relatie

Răspunsul Mirandei Priestly vine cu un râs forțat, perfect calculat pentru a ascunde tensiunea. „Oh, ce idee absurdă. Ești o mare favorită și suntem atât de recunoscători că faci asta pentru noi.”

Lecția de valoare personală pe care trebuie să o înveți

Dar știi ce e cu adevărat surprinzator dincolo de aceste detalii de pe platou? Faptul că Meryl habar nu avea cât de așteptat era acest film de către public. Fiind complet absentă de pe rețelele de socializare, febra online a trecut pe lângă ea fără să o atingă.

Iar această frenezie nu e o chestiune care ține doar de Hollywood. Gândește-te puțin la entuziasmul din sălile de cinema din mall-urile din București sau Cluj, unde româncele abia așteaptă să o revadă pe ecrane pe temuta editoare de modă, regăsindu-se în dilemele personajelor.

Recomandari Surpriza uriasa pentru femeile care iau colagen. Ce arata 113 studii clinice

Adevărul a lovit-o abia când a început turneul de promovare. „Peste tot pe unde am mers, a fost pur și simplu această anticipare, afecțiune, adică o poftă pentru acest film, de care nu eram conștientă”, a explicat actrița cu sinceritate. „Știam că a fost un film popular acum 20 de ani, dar nu aveam idee că există acest sentiment uriaș, uriaș, uriaș pentru el.”

Stai puțin, că povestea devine și mai interesantă.

Într-o altă apariție televizată, la emisiunea TODAY, actrița a recunoscut că a fost la un pas să refuze rolul original din primul film. De ce ar face asta? Din respect pentru propria muncă. Chiar dacă a citit scenariul și a intuit potențialul uriaș, a respins prima ofertă financiară. „Știam că va fi un hit”, a mărturisit ea.

A fost o mișcare pur strategică (și o lecție genială de stabilire a limitelor financiare pentru oricare dintre noi, fie că lucrăm în corporație sau suntem antreprenoare). „Am vrut să văd dacă îmi dublez cererea”, a explicat ea simplu. „Și ei s-au dus imediat și au spus: «Sigur».”

Pe bune, cât de curajoasă să fii?

O iubire de film întreruptă de un musafir nepoftit

Dincolo de strălucirea din lumea modei, cariera lui Streep este plină de momente care mai de care mai neașteptate. Într-o discuție relaxată cu Vanity Fair, ea a depănat amintiri de pe platourile de filmare ale capodoperei „Out of Africa”, unde a jucat-o pe baroana daneză Karen Blixen.

Alături de ea era regretatul Robert Redford, în rolul unui vânător, iar acțiunea se petrecea în Kenya colonială, pe o plantație de cafea plină de provocări.

Există acolo o scenă celebră și extrem de intimă în care personajul lui Redford o spală pe păr pe malul unui râu, în timp ce recită cu vocea lui inconfundabilă din poemul „The Rime of the Ancient Mariner” al lui Samuel Taylor Coleridge. „Nu este o scenă de sex. Este o scenă de dragoste… A fost cu adevărat uimitor”, a spus ea cu multă căldură despre fostul ei coleg de platou.

Numai că romantismul a fost spulberat brusc și iremediabil.

Au fost nevoiți să tragă acele cadre de mai multe ori dintr-un motiv de-a dreptul terifiant, specific vieții în sălbăticie: râul era plin de hipopotami. La un moment dat, unul dintre animale a venit furios spre ei cu gura larg deschisă. Această întâlnire de gradul zero a forțat întreaga echipă să oprească filmările pe loc și să se retragă, lăsând natura să dicteze regulile jocului.