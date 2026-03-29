Industria de beauty din Marea Britanie generează anual peste 120.000 de tone de deșeuri doar din produse pentru unghii și cosmetice. În contextul în care se estimează că 13 milioane de persoane folosesc regulat unghii artificiale, impactul asupra mediului este uriaș. O antreprenoare, Tiger Taylor, a decis că e de ajuns și a creat Claws, un brand de unghii press-on complet biodegradabile.

O problemă de plastic descoperită în pandemie

Pentru Tiger Taylor, totul a început în timpul lockdown-ului. Obișnuită să meargă la salon pentru manichiura cu acryl, s-a văzut nevoită să apeleze la unghiile de tip press-on. Dar abia atunci a realizat cu adevărat problema deșeurilor pe care le genera. Ea povestește că a fost un moment de conștientizare.

„Nu puteam trece peste dâra de bucățele de plastic care mă urma oriunde mergeam”, spune Taylor. „Faptul că le foloseam o singură dată și apoi le aruncam, ambalajul fragil, calitatea slabă a unghiilor și substanțele chimice toxice folosite pentru a le aplica; toate acestea m-au făcut să realizez cât de toxice și risipitoare erau opțiunile disponibile.”

Cifrele din spatele industriei de beauty

Cercetările inițiale ale lui Taylor au scos la iveală o realitate sumbră. V-ați gândit vreodată la asta când mergeți la salon? Potrivit Consiliului Britanic de Frumusețe, 95% din ambalajele produselor cosmetice sunt aruncate, iar dintre acestea, doar 9% ajung să fie efectiv reciclate.

Cifrele sunt, pe bune, șocante.

„Industria de beauty din Marea Britanie produce anual peste 120.000 de tone de deșeuri legate doar de unghii și produse de înfrumusețare, iar majoritatea unghiilor artificiale nu pot fi reciclate din cauza materialelor mixte, a adezivilor chimici și a faptului că au sub 5 cm. Unghiile acrilice pot dura sute de ani să se descompună, iar în timpul îndepărtării, produc microplastice și reziduuri chimice. Cu aproximativ 13 milioane de utilizatori regulați de unghii artificiale în Marea Britanie, impactul cumulat asupra mediului este vizibil”, explică ea.

Doi ani de cercetare pentru o soluție eco

Iar soluția nu a fost deloc simplă. După ce a analizat opțiunile din plastic reciclat și a realizat că acestea nu rezolvau problema de fond, Tiger Taylor a pornit într-o misiune mai amplă. „Mi-au trebuit doi ani de cercetare pentru a găsi în sfârșit metoda potrivită pentru a produce unghii biodegradabile.”

Așa s-a născut Claws. Unghiile sunt realizate dintr-un bioplastic special care se descompune în aproximativ cinci ani de la aruncare. Spre deosebire de alte bioplastice, formula Claws nu se descompune în microplastice, ci în biomasă, care poate fi consumată în siguranță de microorganismele din sol. Chiar și ambalajul a fost gândit pentru a fi sustenabil.

„Am proiectat o carcasă portabilă (cam de mărimea unui iPhone), care poate fi folosită ca tăviță pentru a-ți aplica unghiile din mers”, detaliază fondatoarea. „Am vrut ca această carcasă să aibă longevitate, clientul să cumpere un kit și apoi să adauge la el rezerve cu alte culori.” Când carcasa nu mai este folosită, poate fi reciclată împreună cu deșeurile uscate.

Cum funcționează și cât rezistă

Și, stai puțin, chiar rezistă? Se pare că da. Tiger Taylor susține că le-a testat în cele mai dure condiții. „Le-am purtat în mare, în saune și băi de aburi, chiar și la box, dacă sunt tăiate astfel încât mâinile să-mi încapă în mănuși! Cel mai lung set de Claws a rezistat peste două săptămâni și jumătate în timpul unei vacanțe în Ibiza, înotând în mare, cu dușuri multiple și câteva nopți în oraș…”

Secretul, spune ea, stă în pregătire. Iată sfaturile ei:

Pregătirea este esențială: taie cuticulele, pilește suprafața unghiei și îndepărtează excesul de uleiuri cu șervețelul cu alcool inclus.

Alege dimensiunea corectă a benzii adezive pentru fiecare unghie.

Aplică benzile pe unghie și apoi presează fiecare unghie falsă timp de aproximativ 30 de secunde.

Evită contactul mâinilor cu apa în primele două ore de la aplicare pentru a asigura o aderență puternică.

În prezent, brandul oferă doar forma standard de tip „coffin”, care este foarte ușor de personalizat prin tăiere și pilire. Odată cu mutarea producției din Brazilia în Marea Britanie, brandul lucrează acum la o nouă formă de unghie, mai scurtă, pentru a completa colecția.