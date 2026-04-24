Youn Yuh-jung, prima actriță din Coreea care a câștigat un Oscar, a devenit celebră nu doar pentru rolul din „Minari”, ci și pentru umorul său tăios. Întrebată la gala din 2021 ce miros are Brad Pitt, răspunsul ei a intrat în istorie: „Nu l-am mirosit. Nu sunt câine!”. Iar acesta este doar unul dintre momentele care au consacrat-o.

„Am simțit că sunt snobi”

Un alt episod memorabil a avut loc la premiile BAFTA, unde i-a numit pe britanici „oameni foarte snobi”. Cum vine asta? Ei bine, actrița a explicat că totul a pornit de la o experiență personală, din perioada în care a fost bursieră la Universitatea Cambridge la începutul anilor 2000. „Am realizat că sunt oameni bine educați și de elită, dar am simțit că sunt… Snobi”, a spus ea râzând.

Dar remarca de la ceremonie nu a fost premeditată. „A ieșit natural. Era cinci dimineața, ora Coreei. Nu eram eu însămi. Mi-a părut atât de rău! Sunt niște oameni atât de drăguți”, a mărturisit Youn.

O carieră începută din întâmplare

Puțini știu că drumul ei în actorie a început complet accidental. În anii ’60, pe când era studentă la Universitatea Hanyang din Seul, își căuta un job part-time pentru a-și plăti taxele. A ajuns la o televiziune, unde a fost rugată să înmâneze premii la o emisiune-concurs pentru copii.

„Am spus: «OK, o fac». Și am făcut-o. Apoi mi-au dat cecul. Am fost surprinsă, așa că am continuat”, povestește actrița. Ulterior, un producător a invitat-o la o audiție. „Știți, specializarea mea era literatura coreeană”, a menționat ea, explicând că televiziunea nu reușise să atragă studenți de la facultățile de film. Debutul său în lungmetraj a venit în 1971, cu thrillerul „Woman of Fire”, rol care a propulsat-o instantaneu printre vedetele naționale. „Viața mea este plină de surprize.”

De la faimă la o mamă singură stigmatizată

În 1974, în plină glorie, s-a căsătorit cu celebrul cântăreț coreean Jo Young-nam și s-a mutat cu el în Florida, renunțând la carieră pentru a deveni casnică și mamă a doi fii. Nouă ani mai târziu, familia s-a întors în Coreea, dar mariajul s-a destrămat în 1987 din cauza infidelităților repetate ale soțului. Rămasă singură și fără pensie alimentară, a încercat să revină în actorie, dar s-a lovit de un zid. Nicio televiziune nu voia să angajeze o femeie divorțată.

„Divorțul era ca o literă stacojie pe atunci”, își amintește ea. Dar cum te reinventezi când o industrie întreagă îți întoarce spatele? O prietenă, scenarista Kim Soo-hyun, a convins-o să nu plece din țară. „[Ea] mi-a spus: «Tu nu ești păcătoasa. De ce încerci să fugi din Coreea? Aceasta este țara ta. Rămâi în țara ta».” Așa că a acceptat orice rol, oricât de mic, pentru a-și putea crește copiii. „Pentru mine era o slujbă. Nu mă consideram o vedetă; nu era ceva plin de farmec pentru mine. Eram doar o mamă singură care încerca să-i hrănească pe amândoi. Alegeam aproape orice. Munceam constant.”

Puterea de a alege și noul rol din „Beef”

Abia în jurul vârstei de 65 de ani, după ce fiii ei „s-au așezat la casele lor”, a simțit că are libertatea de a alege proiectele care îi plac. Unul dintre ele este remake-ul „The Wedding Banquet” (2025), un film cu o miză personală, dat fiind că fiul ei cel mare este gay. Recent, a acceptat rolul președintei Park în al doilea sezon al serialului Netflix „Beef”, dar cu o condiție clară: să nu fie nevoită să joace în engleză.

Creatorul serialului, Lee Sung Jin, a asigurat-o. „El a spus: «Nu-ți face griji, ești o femeie foarte bogată. Ai propriul tău traducător, deci nu trebuie să vorbești engleză». «Perfect. O voi face»”, a povestit Youn, amuzată (ulterior a intrat în „panică” descoperind că rolul avea mai multe replici în engleză decât se aștepta). Până la urmă, personajul ei, care trebuia să aibă trei soți, a rămas doar cu doi. „Sunt mulți, deci va fi interesant. Apoi, fireste, s-a ajuns la doar doi.”

Cum l-a convins pe legendarul Song Kang-ho

Youn a avut un cuvânt greu de spus și în distribuție. Când legendarul actor coreean Song Kang-ho, care îl interpretează pe al doilea ei soț, a refuzat inițial proiectul, actrița a pus mâna pe telefon și l-a sunat personal.

„L-am implorat. «Song Kang-ho, ești cel mai bun actor din Coreea pe care îl știu, deci sunt sigură că poți juca orice rol. Te rog, fă-o pentru mine». Îmi doream foarte mult ca el să joace rolul partenerului meu.”

Iar tactica a funcționat.

Lee Sung Jin a sunat-o mai târziu să-i spună că Song a acceptat. „I-am cumpărat cina și mult vin [lui Song] după aceea”, a recunoscut actrița. Deși se bucură de provocări, Youn spune că nu a plănuit niciodată să lucreze la Hollywood. „Știți, viața nu merge așa cum am plănuit. Asta am învățat.” Fiul ei, Neul, prezent la interviu, a adăugat: „Este foarte îngrijorată că engleza ei nu este perfectă, pentru că pentru coreeni, totul trebuie să fie perfect, nu?”

Când a fost întrebată dacă are vreun sfat pentru tineri, a răspuns cu sinceritatea care o caracterizează. „Știți ceva? Nu dau niciun sfat. E o pierdere de timp pentru mine. Îți trăiești propria viață, vei învăța zi de zi din experiență. Toată lumea a fost împotriva căsătoriei mele – oamenii mi-au dat sfaturi… Uitați-vă ce mi s-a întâmplat. Așa că nu dau niciun sfat. Nu sunt papa.”