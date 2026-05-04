Codruța Filip a decis să rupă tăcerea și să vorbească absolut deschis despre sfârșitul mariajului său cu Valentin Sanfira. După o perioadă plină de speculații, artista a pus capăt zvonurilor care au vizat despărțirea unuia dintre cele mai sudate cupluri din muzica românească.

Când masca perfecțiunii cade

Te-ai gândit vreodată cât de greu este să zâmbești pe scenă atunci când universul tău personal se prăbușește? Să fim serioase, presiunea de a păstra aparențele este uriașă în ziua de azi, mai ales pentru o femeie aflată în lumina reflectoarelor. Dar Codruța a ales să nu ascundă realitatea dură a acestei rupturi. Ea s-a prezentat în fața publicului nu ca o divă invincibilă care le știe pe toate, ci ca o femeie absolut normală care își trăiește durerea cu maximă demnitate.

Cifrele și anii petrecuți împreună nu mai contează acum.

Pentru ea, despărțirea a reprezentat mult mai mult decât o simplă semnătură pe un act oficial. A fost o schimbare radicală a stilului de viață și a întregului său univers interior. Artista a recunoscut că trauma despărțirii este resimțită intens. Procesul de adaptare la noua realitate este unul extrem de anevoios, care îi solicită toate resursele emoționale pentru a și recăpăta echilibrul pierdut.

„Un divorț nu este doar o simplă separare, ci este și o perioadă în care simți că îți găsești cu greu echilibrul, o perioadă în care ți se schimbă întregul ritm al vieții. Cu asta mă confrunt eu acum. Deși sunt o persoană extrem de puternică, în general, în prezent sunt vulnerabilă și nu mi-e jenă să o spun cu voce tare. Încerc să mă vindec treptat și să depășesc totuși situația, cu ajutorul celor dragi sufletului meu”, a declarat artista, pentru viva.ro.

Curajul de a spune lucrurilor pe nume

Într-o lume în care multe cupluri preferă să mimeze fericirea pe rețelele sociale doar de dragul imaginii, alegerea de a fi vulnerabil este un act de curaj pur. Așa cum semnalează Unica într-un material amplu publicat recent, Codruța Filip a pus corectitudinea mai presus de dorința de a mulțumi mulțimea. Ea a realizat destul de repede că publicul (care îi admira enorm ca familie) merită să știe adevărul gol-goluț despre evoluția vieții sale personale.

Iar drumul spre vindecare cere mereu o sinceritate brutală, în primul rând față de propria persoană. Nu poți construi un capitol nou pe fundația unor iluzii.

„Era imperios necesar să spun despre separarea noastră, despre faptul că am ales să mergem pe drumuri diferite mai departe, deoarece pentru mine sinceritatea și corectitudinea față de oameni, dar și față de mine până la urmă, au fost întotdeauna pe primul loc. clar că nu e simplu să îți găsești pacea interioară când te confrunți cu așa ceva, însă am căutat întotdeauna sprijin în divinitate și am apelat mereu la El pentru a-mi fi alături și a mă ajuta să continui cu încredere și putere”, a explicat Codruța Filip.

Cine te ridică atunci când cazi

Și totuși, cum o iei de la capăt când simți pur și simplu că ai pierdut direcția? Răspunsul stă aproape mereu în oamenii care rămân lângă tine când luminile reflectoarelor se sting și muzica se oprește. Pentru vedetă, familia și prietenii apropiați au devenit adevărați stâlpi de susținere în aceste momente de cumpănă.

Vindecarea nu se întâmplă peste noapte, pe bune. Este un proces de durată, plin de urcușuri și coborâșuri emoționale, pe care artista îl îmbrățișează acum cu multă răbdare.

„Datorită familiei mele frumoase, părinților mei, pe care îi iubesc enorm, verișorilor mei, pe care îi consider frați, prietenilor autentici, onești care au fost acolo să mă ridice de jos în momentele de cumpănă, eu pot astăzi să merg cu încredere mai departe și să privesc lucrurile într-o manieră optimistă. Deși procesul de vindecare va mai dura ceva timp, mă străduiesc să văd lucrurile bune din viața mea și să mă focusez pe ceea ce mă împlinește și mă face fericită, pe munca mea, pe muzica pe care o lansez, pe dragostea oamenilor care mă ascultă”, a concluzionat vedeta.

Dincolo de suferința inerentă oricărui final de drum în doi, Codruța își canalizează acum toată energia creativă spre muzică, transformând dragostea primită de la fani în resursa ei principală pentru viitor.