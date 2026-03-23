Gigantul fast-food KFC a lansat un produs pe care nimeni nu l-a cerut, dar care a stârnit deja valuri de uimire. Este vorba despre „Pickle Puffer”, o geacă de tip puffer care, în loc de puf, este umplută cu castraveți murați și saramură. Da, ați citit bine.

O creație „scăpată de sub control”

La prima vedere, ai putea crede că este o glumă. Numai că lucrurile stau puțin diferit. KFC a descris oficial această creație drept „scăpată de sub control” (termenul original fiind „unhinged”), o caracterizare care, să fim serioși, i se potrivește mănușă. Geaca nu este un produs alimentar, ci un articol vestimentar promoțional, menit să atragă atenția. Și, pe bune, cum ar putea să nu o facă?

Designul imită o geacă puffer clasică, însă transparența materialului lasă la vedere umplutura de-a dreptul bizară.

Umplutură din murături și saramură

V-ați întrebat vreodată cum ar fi să purtați o geacă plină cu murături? Probabil că nu, dar cineva de la KFC a făcut-o. Articolul este umplut la propriu cu castraveți murați (gherkins) și saramură, lichidul în care aceștia sunt conservați. Aceasta nu este o imitație sau un imprimeu, ci o umplutură reală.

Nu există încă detalii despre greutatea gecii sau despre mirosul pe care l-ar putea emana (un detaliu destul de important, am zice noi), dar conceptul în sine este suficient pentru a ridica sprâncene.

Iar ideea pare dusă până la capăt.

O strategie de marketing… murată?

Dincolo de șocul inițial, lansarea Pickle Puffer este, clar, o mișcare de marketing extrem de inteligentă. Într-o piață suprasaturată, brandurile caută constant metode noi de a genera discuții online, iar KFC pare să fi găsit o rețetă de succes. Crearea unui produs atât de neconvențional garantează o acoperire media masivă și nenumărate postări pe rețelele sociale.

Scopul nu este, cel mai probabil, să vândă mii de astfel de geci, ci să facă brandul relevant și vizibil într-un mod memorabil (și poate un pic lipicios). Cert e că, pentru moment, toată lumea vorbește despre geaca cu murături de la KFC.