Știi momentul ăla când dai peste o poză veche și te întrebi ce s-a ales de prima ta pasiune celebră? Ei bine, rebelii anilor ’80, băieții răi care ne făceau inimile să bată mai tare, au lăsat în urmă gecile de piele și scandalurile pentru o viață mult mai așezată.

Miza e simplă și cumva liniștitoare pentru noi toate. Să vezi că până și cei mai sălbatici rockeri sau actori de la Hollywood ajung să prețuiască liniștea familiei ne arată că maturizarea nu iartă pe nimeni, în cel mai bun sens al cuvântului.

Transformări radicale și vieți private

Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine într-un material recent de nostalgie, aflăm detalii surprinzătoare despre idolii tinereții noastre. Iar contextul e clar. În anii ’80, acești bărbați nu dominau doar box-office-ul, ci și primele pagini ale tabloidelor cu petreceri nesfârșite și idile tumultuoase pe care le devoram cu toatele.

Să luăm exemplul lui Mickey Rourke. Cunoscut pentru rolul din „9½ Weeks”, el a renunțat la actorie în plină glorie pentru boxul profesionist. Astăzi, înfățișarea lui este complet transformată după ani de sport dur și intervenții estetice nereușite. Charlie Sheen, a ținut mereu prima pagină cu problemele sale și concedierea din serialul „Doi bărbați și jumătate”. Dar lucrurile s-au mai calmat. După trei căsătorii, inclusiv cea cu actrița Denise Richards, fostul star preferă acum o viață mult mai privată, departe de ochii curioșilor.

Rockeri și actori reinventați

Și Tommy Lee a fost definiția haosului rock. Toboșarul Mötley Crüe și fostul soț al Pamelei Anderson continuă să cânte și azi. Numai că acum este mândrul tată a doi băieți mari, Brandon și Dylan. Rob Lowe, în schimb, a reușit o reinventare de-a dreptul spectaculoasă. După scandalurile din tinerețe care i-au amenințat cariera în 1988, a devenit un familist convins și un actor respectat în seriale de top.

Axl Rose umplea stadioane și provoca scandaluri uriașe la concerte. Acum, ajuns la 60 de ani, continuă să cânte cu trupa Guns N’ Roses, dar imaginea lui este departe de anii de glorie. Sean Penn a lăsat și el în urmă căsnicia vulcanică cu Madonna. S-a transformat treptat într-un regizor și activist extrem de apreciat în industrie.

Până la urmă, timpul ne schimbă pe toți. Decizia de a lăsa în urmă haosul pentru o viață echilibrată este poate cea mai matură mișcare a lor. Rămâne o singură întrebare deschisă pentru noi. cum vor arăta idolii de azi peste vreo treizeci de ani, când liniștea va deveni, cel mai probabil, noul lor lux suprem.