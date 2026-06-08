Te-ai trezit vreodată față în față cu un fost iubit la un eveniment important, chiar când erai la brațul soțului tău? Ei bine, exact prin asta a trecut recent Kate Middleton. Prințesa de Wales și Prințul William au participat în weekend la nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling, unde pe lista de invitați s-a aflat și Rupert Finch, fostul partener al lui Kate din anii de studenție.

Dincolo de eticheta regală, situația e una cât se poate de umană și familiară multora dintre noi, femeile. Genul acela de moment în care trebuie să zâmbești politicos și să arăți impecabil, demonstrând că trecutul a rămas exact acolo unde îi este locul.

Eleganță și discreție la cote maxime

Pentru acest eveniment desfășurat în superba regiune Cotswolds, Prințesa în vârstă de 44 de ani a ales o rochie bej din tricot bouclé, o creație semnată de Roland Mouret. O ținută pe care a accesorizat-o cu o pălărie elegantă și pantofi în aceeași nuanță neutră.

Și William a mers la sigur, optând pentru tradiționalul costum de ceremonie.

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Iar fix la aceeași nuntă a apărut și Rupert Finch, ajuns la 47 de ani, însoțit de soția sa, Lady Natasha Rufus Isaacs. Ea a purtat o rochie albastră cu imprimeu floral, așa cum a relatat Elle într-un material publicat recent. Ceremonia a marcat a doua căsătorie a lui Peter Phillips, verișorul prințului, după divorțul din 2021.

O poveste veche lăsată în urmă

Dacă nu știai detaliile acestei povești, hai să dăm puțin timpul înapoi. Kate și Rupert au avut o relație în 2001, pe vremea când amândoi erau studenți la University of St Andrews. Ba chiar, în perioada celebrei prezentări de modă din 2002, când Kate a defilat în acea rochie transparentă care i-a atras atenția lui William, ea ar fi fost încă implicată în relația cu Finch, un student la Drept aflat în ultimul an.

Dar lucrurile s-au răcit, iar discreția a fost mereu cuvântul de ordine. Rupert a refuzat constant să dea detalii picante presei.

„Nu este ceva despre care voi vorbi vreodată. Este ceva între mine și Kate și s-a întâmplat cu foarte mult timp în urmă.” – Rupert Finch, fostul iubit al lui Kate Middleton

Viața merge înainte pentru amândoi

Timpul a dovedit că fiecare și-a găsit drumul potrivit. După acea despărțire, Kate și William au construit o relație solidă de aproape un deceniu înainte de a se logodi în 2010. Astăzi au trei copii minunați, iar în aprilie au marcat un moment special pe rețelele sociale cu un mesaj simplu și asumat.

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Nici Rupert nu a stat pe loc, el fiind căsătorit din 2013 și având trei fetițe alături de Lady Natasha.

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Până la urmă, revederile cu foștii parteneri nu trebuie să fie neapărat dramatice sau pline de tensiune. O atitudine relaxată și o rochie în care te simți impecabil pot transforma orice situație stânjenitoare într-o simplă interacțiune de weekend. Calendarul regal este plin de evenimente mondene în această vară, iar lista de invitați comuni ai aristocrației britanice ne-ar putea oferi curând și alte surprize vestimentare pe care să le analizăm.