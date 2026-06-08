Kate Middleton a atras toate privirile la nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling, purtând o ținută impecabilă, dar un mic detaliu de beauty a trădat o realitate pe care o știm prea bine. Prințesa de Wales a apărut la eveniment cu oja sărită de pe unghii.

Sinceră să fiu, asta ne arată că și fețele regale se confruntă cu aceleași mici drame de zi cu zi ca noi toate. Când îți faci manichiura acasă și nu folosești gel, o simplă spălare de vase sau o sesiune rapidă de curățenie îți poate distruge unghiile în câteva secunde, o problemă pe care orice femeie o înțelege perfect.

Secretul din spatele unei ținute perfecte

La vârsta de 44 de ani, prințesa a fost considerată de departe cea mai bine îmbrăcată invitată. A strălucit într-un ansamblu din tweed nude semnat Roland Mouret, completat perfect de o pălărie Jane Taylor și un clutch crem de la brandul Forever New. Iar până aici, totul sună a perfecțiune regală absolută.

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Numai că lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un articol publicat recent, deși Kate a preferat mult timp unghiile complet naturale, în ultima vreme a ignorat regula regală neoficială și a optat pentru câteva straturi de ojă nude. Dar pozele o dau de gol. Pe câteva unghii se vede destul de clar cum oja a început să se cojească subtil.

Cifrele și pozele vorbesc de la sine.

Cum să previi oja sărită acasă

Te-ai întrebat vreodată cum poți prelungi viața manichiurii tale clasice? Secretul stă în prevenție constantă, nu în reparații de urgență făcute pe fugă. Pentru a evita situația prințesei, ai nevoie de un top coat rezistent care să ofere și puțină culoare. O opțiune excelentă (care acționează ca un corector pentru unghii) este tratamentul pentru întărire Nail Strengthening Treatment de la Margaret Dabbs, ideal pentru a adăuga o nuanță naturală de culoarea pielii și a preveni aspectul uscat.

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Și nu te opri doar la ojă. Un ulei de cuticule face minuni pentru hidratarea profundă a plăcii unghiale. Varianta Orly Breathable Cuticle Oil pătrunde rapid, oferă hidratare instantanee și previne exfolierea unghiei care duce la cojirea lacului.

Dar știi momentul ăla când te speli pe mâini de zeci de ori pe zi? Acolo pierzi toată hidratarea. O cremă de mâini hrănitoare, precum cea cu pere și ambră de la Attitude, protejează unghia și combate eficient pielea uscată.

Rămâne de urmărit dacă prințesa va continua să poarte lac de unghii la următoarele evenimente oficiale sau se va întoarce definitiv la manichiura complet naturală. Până la urmă, decizia stă în mâinile ei, dar noi măcar am învățat ce produse să punem rapid în trusa de îngrijire.