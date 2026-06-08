Știi momentul ăla când te gândești cum o să arate viața ta la bătrânețe și speri să ai măcar jumătate din energia de acum? Brian Cox, pe care sigur îl știi ca nemilosul Logan Roy din serialul Succession, tocmai ne-a arătat că vârsta e doar un număr. Actorul a sărbătorit în același weekend împlinirea a opt decenii de viață și 25 de ani de căsnicie alături de soția sa, regizoarea și actrița Nicole Ansari-Cox.

Dincolo de strălucirea de la Hollywood și de lista impresionantă de invitați, povestea lor ne atrage atenția printr-un detaliu extrem de intim și actual. Modul în care au ales să își trăiască relația și deciziile lor vestimentare complet neașteptate ne arată că regulile clasice pot fi rescrise cu succes, chiar și după zeci de ani petrecuți împreună.

O rochie de mireasă atipică și sustenabilă

Pentru reînnoirea jurămintelor la biserica St James’s din Piccadilly, Nicole a făcut o alegere care pe mine, recunosc, m-a cucerit instant. Nu a optat pentru o rochie de designer de zeci de mii de euro, ci pentru o creație neagră spectaculoasă, găsită la mâna a doua.

„Vă spun adevărul despre rochie, pentru că nu am de gând să mă prefac că a fost făcută la comandă. Am găsit-o în vitrina magazinului nostru local de caritate.” – Nicole Ansari-Cox, Actriță și regizoare

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un reportaj exclusiv, rochia a fost cumpărată de la Mary’s Living & Giving Shop, sprijinind organizația Save the Children. Și sincer, cât de tare e asta? Să fii la brațul unuia dintre cei mai premiați actori și să susții reciclarea la propriul eveniment. Nicole a explicat că mereu se uită la sustenabilitate în modă, întrebându-se de ce trebuie să facem o gaură în buget pentru o haină purtată o singură dată.

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Iar Brian a completat-o cu umor. Actorul a adăugat că sunt magazine de caritate scumpe, spunând asta unui scoțian veritabil. Ceremonia a fost cu adevărat emoționantă. cuplul a pășit spre altar alături de cei doi fii ai lor, Orson de 24 de ani și Torin de 21 de ani, pe acordurile unui cimpoier scoțian, în timp ce Brian a purtat un kilt tradițional.

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Petrecerea plină de staruri și inelul pierdut

Sâmbătă seara, distracția a început la restaurantul The Park din Queensway, unde cuplul a apărut în ținute albe asortate. Dar Brian nu s-a putut abține să nu adauge o notă rebelă. A purtat o batistă de buzunar cu celebra replică a personajului său: „F*** off!”, un cadou primit chiar în acea zi de la legenda rock Chrissie Hynde.

Cei 170 de invitați au avut parte de un meniu rafinat, cu arancini, crostini cu burrata, tartar de vită și creveți. Printre cei prezenți s-au numărat nume uriașe precum Sir Ian McKellen, Charles Dance și Samantha Morton.

„Au spart tiparul cu Brian, atât creativ, cât și politic. Nu există nimeni ca el.” – Samantha Morton, Actriță

Totuși, drama adevărată s-a petrecut în culise. În timpul ceremoniei de duminică, Brian a dezvăluit amuzat că Nicole își pierduse inelul de nuntă cu doar câteva zile înainte. Din fericire, o nepoată l-a găsit. Brian a glumit în discursul său despre ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat și ceva găsit pe lângă toaletă. clar Nicole a ținut să clarifice imediat, râzând, că inelul a fost găsit doar în apropierea băii, nu chiar acolo.

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Secretul unei iubiri care rezistă

Adevărata lecție pe care o putem lua de la acest cuplu vine din modul în care își gestionează spațiul personal. Spre deosebire de majoritatea cuplurilor, ei practică ceea ce se numește „living apart together”.

Chiar funcționează.

Adică locuiesc în case separate, aflate la mică distanță una de cealaltă.

„Lasă cealaltă persoană să fie liberă. Lasă cealaltă persoană să fie cine este. Cu ea te-ai căsătorit.” – Brian Cox, Actor

Brian confirmă că acest aranjament a funcționat perfect pentru ei timp de 27 de ani. Să îi lași celuilalt libertatea de a fi el însuși pare să fie rețeta câștigătoare atunci când rutina amenință să preia controlul.

Acest model de relație ne pune pe gânduri și poate chiar ne inspiră să ne reevaluăm propriile nevoi de spațiu. Până la urmă, fiecare cuplu trebuie să își găsească propriul ritm de funcționare, iar dacă asta înseamnă dormitoare sau chiar case separate, rezultatele lor demonstrează că iubirea nu depinde de o singură adresă în buletin.