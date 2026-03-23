Aproape 300 de tineri care se pregăteau să înceapă facultatea în toamnă au primit o veste șocantă. Universitatea le-a anulat ofertele de studiu după ce a decis să desființeze mai multe specializări, invocând motive de restructurare și o cerere scăzută.

viitorul lor academic este acum incert, cu doar câteva săptămâni înainte de startul cursurilor.

Decizie bruscă, vise spulberate

Lovitura a venit pe neașteptate pentru 287 de tineri care primiseră și acceptaseră deja oferte ferme din partea unei universități de prestigiu din Marea Britanie. Aceștia se pregăteau să studieze specializări precum Istoria Artei, Antropologie, Muzică și Filosofie. Numai că, la scurt timp după ce și-au primit rezultatele la examenele finale (echivalentul bacalaureatului), au fost informați printr-un e-mail sec că locurile lor nu mai există.

V-ați gândit vreodată cum e să ai tot viitorul planificat și să se prăbușească totul printr-un simplu e-mail? Exact asta au pățit acești tineri, mulți dintre ei refuzând deja oferte de la alte instituții de învățământ superior pentru a urma cursurile acum anulate.

Explicațiile oficiale ale universității

Conducerea universității a încercat să justifice măsura drastică. Într-o declarație oficială, un purtător de cuvânt a transmis că decizia, deși regretabilă, a fost inevitabilă din punct de vedere strategic și financiar. E drept că numărul de aplicanți pentru aceste domenii a scăzut constant în ultimii ani.

„Înțelegem pe deplin dezamăgirea și frustrarea pe care această veste le provoacă”, a declarat reprezentantul instituției. „A fost o decizie extrem de dificilă, dar necesară pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a instituției noastre și pentru a ne concentra resursele pe domeniile cu cea mai mare cerere din partea studenților și a pieței muncii.”

Iar universitatea promite sprijin. „Fiecare student afectat va fi contactat individual pentru a discuta opțiunile alternative, inclusiv transferul la alte programe sau sprijin în găsirea unui loc la o altă universitate.”

Reacția furioasă a studenților

Dincolo de declarațiile oficiale, realitatea din teren este dramatică. Organizațiile studențești au reacționat imediat, acuzând universitatea de lipsă de transparență și de o gestionare catastrofală a situației. Un lider al sindicatului studențesc a criticat dur momentul ales pentru acest anunț.

„Este un dezastru absolut și o lipsă totală de respect față de tineri ale căror vise tocmai au fost spulberate”, a afirmat acesta. „Să primești o astfel de veste acum, după ce ai muncit ani de zile și ai refuzat alte oferte, este pur și simplu inacceptabil. Comunicarea a fost execrabilă.”

Cum vine asta, să anulezi totul cu câteva săptămâni înainte de start?

Mulți se întreabă, pe bună dreptate, de ce universitatea a continuat să facă oferte pentru aceste specializări dacă știa că se confruntă cu probleme financiare.

Ce compensații se oferă

Pentru a mai calma spiritele, universitatea a anunțat un pachet de compensații. Fiecare student afectat va primi o sumă de 3.000 de lire sterline. Dar pentru tinerii lăsați pe dinafară, banii nu rezolvă problema fundamentală.

Reacția liderului studențesc a fost tranșantă: „O sumă de 3.000 de lire este o insultă. Nu acoperă nici pe departe stresul, planurile date peste cap și potențialul an pierdut din viața unui tânăr.”

Situația subliniază presiunea financiară tot mai mare sub care se află universitățile, în special în domeniul umanist. Iar acest caz ar putea crea un precedent periculos pentru viitorul învățământului superior.