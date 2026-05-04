Ai simțit vreodată acea dorință arzătoare de a explora locuri pe care puțini le cunosc cu adevărat? Ei bine, o călătorie prin colțurile disputate ale comitatului istoric Lancashire îți poate oferi exact acea evadare autentică de care ai nevoie vara aceasta.

Dincolo de ghidurile turistice

Se întâmplă ceva destul de ciudat când iei trenul de la Preston la Barrow-in-Furness. Undeva la nord de Carnforth începi să te simți un pic mai elegantă, mai rurală, poate chiar ușor prețioasă.

Și s-ar putea să simți că ai o nuanță mai puțin umor, un pic mai puțin din clasa muncitoare.

Recomandari Surpriza uriasa pentru pasionatele de calatorii. 5 experiente la New York care schimba totul

Dar de ce se întâmplă asta? Căci, la traversarea râului Kent, intri în ceea ce din 1974 a devenit o zonă crepusculară a geografiei și identității. Deși orașele de pe cealaltă parte, inclusiv Grange-over-Sands și orașul lui Stan Laurel, Ulverston, sunt încă în comitatul istoric Lancashire, pentru mulți oameni ele se află într-un loc numit Cumbria, lângă Lake District, „acolo sus” unde nimic nu este destul de sigur.

Orase magnifice si o istorie furata

Granițele acestui loc istoric au început să conteze cu adevărat pentru scriitorul Chris Moss atunci când a început cercetarea pentru o carte despre comitatul său natal. Într-un reportaj de călătorie publicat recent de Independent, autorul explică de ce a refuzat să renunțe la identitatea sa. Lancashire-ul propriu-zis are peste cinci milioane de rezidenți, în principal urbani. Numai că actuala zonă a consiliului județean, care este în mare parte rurală, are mai puțin de o treime din acest număr.

Iar lucrurile stau la fel și la noi, nu-i așa? Gândește-te doar la orgoliile locale fascinante din România, unde un locuitor din Rădăuți îți va explica imediat diferența subtilă dintre mândria de a fi bucovinean și apartenența la regiunea Moldovei. E acea nevoie umană de a aparține unui loc cu poveste.

Recomandari Surpriza uriasa pentru pasionatele de seriale. Cele 9 noutati care schimba serile de mai

Partea din Lancashire de unde provine autorul, satul Burtonwood, a fost aruncată, împreună cu Warrington din apropiere, într-un „Cheshire” dubios, nou extins, în 1974. Așa că a pornit să bată granițele, mergând pe canalul Sankey, care este primul canal adevărat din Anglia, de la St Helens la Widnes. Apoi a făcut drumeții lungi de-a lungul Mersey și Manchester Ship Canal, trecând prin World of Glass și Warrington Academy, care a transformat odată orașul în „Atena Nordului”.

Multe dintre siturile de patrimoniu cheie din Liverpool subliniază relația sa cu Lancashire. Vorbim despre docurile unde cărbunele și bumbacul erau încărcate, începutul canalului Leeds-Liverpool care trece prin Wigan și Burnley, și drumul East Lancs. Manchester nu ar fi putut deveni metropola bumbacului fără șirul de orașe producătoare de textile care urcă în zigzag de la oraș prin Bolton și Rochdale până la Nelson, Colne și Blackburn.

Azi, Station Agent’s House, construită lângă calea ferată istorică Liverpool – Manchester deschisă în 1830, este o cazare de vacanță de lux.

Recomandari Surpriza uriasa pentru pasionatele de gatit. Ce se intampla cu friptura ta de vita

Peisaje care iti taie respiratia

La ușa clubului Salford Lads Club, o destinație de pelerinaj pentru fanii trupei Smiths, se află trandafiri roșii, simbolul comitatului. Autorul locuiește lângă Clitheroe, un oraș unde nu s-a pus niciodată problema apartenenței, cel puțin nu din secolul al XII-lea când Scoția pusese ochii pe el.

Totuși, partea de nord a râului Ribble a fost împărțită între West Riding din Yorkshire și Lancashire. Pădurea Bowland este împărțită de comitatele vecine. Când Turul Franței va trece pe aici în iulie anul viitor, cele mai dramatice părți ale traseului vor fi de-a lungul faimoasei crăpături glaciare cunoscute sub numele de Trough (o bornă victoriană târzie numită Grey Stone of Trough marchează granița istorică).

Dar felul în care oamenii numesc un loc chiar contează pe bune. Acea felie sudică a lacurilor pare uneori în pericol de a accepta că este acum Westmorland, mai degrabă decât Lancashire. Coniston Water și Old Man of Coniston, precum și Esthwaite Water și malul vestic al lacului Windermere sunt istoric în Lancashire.

Să fim serioși, comitatele nu ar trebui să fie nevoite niciodată să renunțe la cele mai înalte vârfuri sau la cele mai mari întinderi de apă ale lor.

Cum ajungi si unde te cazezi

Dacă rămâi în trenul de la Preston până la Barrow, la coborâre nu ai nicio îndoială că acesta este un oraș din Lancashire. Acolo există industrie istorică (excelentul Dock Museum spune povestea fierului, a construcțiilor navale și a submarinelor), iar relaxarea se caută pe malul mării. De pe Piel Island poți privi spre hotelul art deco Midland Hotel din Morecambe și spre Blackpool Tower.

Te-ai gândit vreodată cât de puternică e identitatea unui loc? Când autorul a acceptat să-și înceapă turneul de promovare a cărții la librăria comunitară Book Stop din St Helens, managerul a intitulat evenimentul „Nu ne numiți Merseyside”.

Dacă vrei să explorezi zona, trenurile East Coast Main Line din Glasgow, Edinburgh și Londra opresc în Preston, în timp ce trenurile spre Manchester operează din toată țara. Iar pentru cazare, Assheton Arms din pitorescul Downham oferă camere frumos mobilate începând de la 89 de lire pe noapte. Cartea care a pornit toată această explorare se numește „Lancashire: Exploring the Historic County that Made the Modern World” și a fost publicată de Old Street.