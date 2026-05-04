Știi momentele acelea când umpli coșul virtual cu zeci de haine ieftine și abia aștepți să ajungă curierul? Ei bine, s-ar putea ca regulile jocului să se schimbe radical pentru giganții modei ultra-rapide. Legea franceză care își propunea să frâneze consumul excesiv a intrat într-un impas major chiar la Bruxelles.

De ce s-a blocat initiativa francezilor

Proiectul legislativ, cunoscut sub numele de Loi Violland (numit după politiciana Anne-Cécile Violland), a fost aprobat în unanimitate de Adunarea Națională în 2024 și de Senat în 2025. Legea franceză vrea să impună o suprataxă de mediu de până la 10 euro (aproape 12 dolari) pe articol până în 2030 și să interzică publicitatea pentru brandurile de fast-fashion. Dar planurile de la Paris s-au lovit de un zid, semn că la nivel european lucrurile nu-i chiar așa de simple.

Într-o analiză publicată recent de Wwd, se arată că oficialii Comisiei Europene au reacționat pe 15 aprilie, afirmând clar că legea este „incompatibilă cu dreptul Uniunii.”

Cum vine asta? Instituția europeană susține că interdicțiile stricte privind publicitatea încalcă principiul „țării de origine” din legislația UE. Practic, un furnizor de servicii digitale ar trebui să fie supus doar reglementărilor statului membru în care este stabilit. Impunerea de interdicții și penalități specifice Franței asupra companiilor cu sediul în alte state UE (cum ar fi Irlanda, unde atât Shein, cât și Temu își derulează operațiunile europene) depășește jurisdicția sa.

Iar impactul ne privește direct. Dacă o astfel de taxă de mediu ajunge să inspire reglementări la nivel european, româncele care își comandă constant rochii sau accesorii de pe aceste platforme vor simți diferența direct pe cardul bancar, prețurile finale putând crește serios la fiecare checkout.

De altfel, blocul comunitar format din 27 de membri își dezvoltă deja propriul Regulament privind Proiectarea Ecologică pentru Produse Sustenabile. Comisia Europeană a avertizat că „eco-scorul” obligatoriu și penalitățile financiare dorite de Franța ar putea duce la o fragmentare a politicilor, creând un mozaic de reguli care ar complica comerțul transfrontalier. În plus, se lucrează la un pașaport digital al produsului și la alte standarde de sustenabilitate textilă care ar putea fi date peste cap de legislația unilaterală a Franței.

Scandalul coletelor si reactia autoritatilor

Tensiunile nu au apărut din neant. La sfârșitul anului 2025, a izbucnit un scandal uriaș legat de listarea unor păpuși sexuale „cu aspect de copil” și a unor arme ilegale pe site-ul Shein, exact când retailerul fondat de chinezi își deschidea prima locație permanentă la Paris.

Cifrele vorbesc de la sine.

Inspecțiile făcute de vama franceză pe 320.000 de colete Shein la Aeroportul Charles de Gaulle au scos la iveală o rată de neconformitate de 25 de procente. Acest lucru a declanșat o încercare a guvernului francez de a suspenda platforma timp de trei luni pe cale judiciară.

Serge Papin, ministrul francez pentru întreprinderile mici și mijlocii, a declarat în februarie un „an de rezistență” împotriva acestor piețe online din cauza concurenței neloiale pe care o reprezentau pentru retailerii francezi. Vorbind la postul de televiziune TF1, el a spus că Shein reprezintă o „tulburare a ordinii publice” printr-o neconformitate pe care a descris-o drept „sistemică.”

„Platforma care comercializează produsele poartă responsabilitatea, iar momentan, nu este responsabilă pentru produsele pe care le vinde”, a explicat Papin. „Există standarde duble: când un magazin fizic pune produse pe rafturile sale, este responsabil pentru ele; dacă vinde produse neconforme, le retrage și este închis.”

Ce urmeaza pentru moda ultra rapida

Acum, legea Loi Violland este într-o stare de incertitudine pentru cel puțin următoarele patru până la șase luni, timp în care Parisul și Bruxelles-ul încearcă să ajungă la un compromis. Sub procedura de notificare a UE, Franța este legată de o perioadă de așteptare obligatorie în care trebuie să revizuiască obiecțiile și să ajusteze legea. Alte variante ar fi retragerea legii sau ignorarea Comisiei Europene, ceea ce ar provoca un proces la Curtea Europeană de Justiție.

Te-ai gândit vreodată cât de complicat e să reglementezi o piață globală, pe bune?

Baptiste Carriere-Pradal, co-fondator și director al 2B Policy (o companie de consultanță ESG din Amsterdam), a explicat situația pe LinkedIn. „Franța ar putea face mai multe modificări comparativ cu prima sa formă, de exemplu, renunțarea la ideea de a lua bani de la producătorii «răi» pentru a-i recompensa pe cei «buni» ar putea fi abandonată”, a scris el. „totusi Franța și Comisia Europeană nu sunt de acord asupra mai multor puncte privind Actul privind Serviciile Digitale al UE și aplicarea acestuia.”

Numai că lucrurile se mișcă și în culise, departe de ochii publicului.

„În paralel, într-o mișcare de a-și susține cererea, Franța a cerut organizației franceze PRO, Refashion, în ianuarie 2026 să vină cu o propunere pentru eco-modulare vizând moda ultra-rapidă”, a adăugat Carriere-Pradal. „Ceea ce s-a propus nu este încă comunicat public. Așa cum a subliniat Comisia UE, rezultatul acestei munci ar putea fi esențial pentru următorii pași ai acestei legislații de referință.”

Și totuși, gigantul chinez a obținut deja o victorie în instanță în Franța. Tribunalul Judiciar din Paris a respins suspendarea platformei în decembrie 2025, iar Curtea de Apel a menținut decizia în martie 2026. Judecătorii au stabilit clar că o blocare totală ar fi fost „disproporționată”, deoarece Shein a acționat la timp pentru eliminarea listărilor ilicite și a înăsprit voluntar controalele.