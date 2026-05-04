Noul episod din sezonul 3 al serialului Euphoria tocmai a aterizat pe ecrane și aduce exact drama de care aveam nevoie pentru o seară de relaxare. După nebunia de proporții de la nunta din episodul trecut, capitolul 4, intitulat „Kitty Likes to Dance”, schimbă puțin ritmul și ne readuce cu picioarele pe pământ.

Maddy și Cassie revin în forță

Fetelor, știți cât am așteptat reunirea dintre Maddy și Cassie. Iar acum, în sfârșit, se întâmplă chiar sub ochii noștri. Totul începe când Maddy, purtând acea eșarfă de condus absolut fabuloasă, o scoate pe Cassie din acel conac galben ca urina. „Să facem ceva cu aspectul tău”, îi spune ea, dând startul unei scene de transformare care rivalizează cu cea mai bună din istoria cinematografiei (cea cu hangarul gol pentru avioane din Miss Congeniality).

Dar Cassie, îmbrăcată parcă în LoveShackFancy, are nevoie de mult mai mult decât un păr mai blond. Când apare în cea mai bună ținută a ei, Maddy o aprobă, deși, pe bune, gusturile chiar nu se discută. Cassie aruncă o replică grea: „Oh, Doamne, iubesc cocaina!”.

Măcar așa ajungem să vorbim deschis despre importanța testării substanțelor. Și totuși, internetul a luat-o razna legat de cât de groaznic este apartamentul lui Maddy, deși, să fim serioase, arată fix ca al oricărei tinere la început de drum. Apoi o vedem pe Maddy abandonând-o pe Cassie și pe o altă copie a ei, o mișcare brutală, dar perfect corectă.

Problemele lui Rue și datoriile lui Nate

Să nu uităm de Rue, care s-a ales cu o nouă traiectorie. Episodul trecut s-a terminat cu ea fiind trasă pe dreapta de poliție. Acum o vedem purtând o borsetă, într-o estetică foarte Miami Vice, la fel ca polițiștii care o opresc. V-ați gândit vreodată de ce îi pun pe câini să fie polițiști?

Într-o analiză publicată recent de Vogue, se aduce în discuție interacțiunea ei cu Alamo. Acesta nu s-a prins de planurile ei secrete, ci doar știe de consumul ei de droguri, spunându-i direct: „Cățea, arăți ca dracu’”. Din păcate, are perfectă dreptate, pentru că turnătoria fix asta face dintr-o fată. Rue face și o imitație a lui Laurie care te face să râzi cu lacrimi, în timp ce ne întrebăm dacă Alamo a păstrat cumva una dintre penele papagalului.

Nate arată și el ca naiba după bătaia încasată.

E pur și simplu cel mai prost om din serial. Cum să îi datorezi lui Naz un milion de dolari? Nici măcar lui Cassie nu pare să-i mai pese ce se întâmplă cu el sezonul acesta, respingând ideea de „să reconstruim mai bine”.

Arta lui Jules costă o avere

Jules susține cu tărie că muncește, dar de fapt se uită la reality TV în pat. Asta e o situație atât de reală și de familiară. În paralel, Lexi șoptește că Jules este „trans”. Stai puțin, care mai era jobul lui Lexi până la urmă?

Jules ajunge să picteze o imitație după George Seurat, centrată pe falusuri. Numai că o oră și jumătate de filmare costă 56.000 de dolari, iar producția pierde în total 191.000 de dolari din cauza acestor desene. E clar că vorbim despre artă pentru TV, nu artă adevărată.

Rosalía și surprizele de final

Laurie ne oferă un moment bizar de simpatie la înmormântarea papagalului ei. Oricât de ciudat ar suna, femeia chiar iubea pasărea aia. Trecând la lucruri mai urbane, cutiile de la Din Tai Fung sunt exact detaliul de Los Angeles care dă savoare scenei.

Iar Rosalía apare cu un guler cervical acoperit de bijuterii, primind în sfârșit puțină acțiune în intrigă, nu doar cadre tăiate aleatoriu. Săraca Kitty are de suferit în tot acest haos. Adevărata tensiune explodează însă cu jaful armat de la clubul de striptease.