Avem atata grija de ce mancam, de rutina noastra de skincare si de oamenii pe care ii pastram in preajma noastra. Dar spatiul nostru mental din mediul online este adesea lasat la voia intamplarii. Te-ai grabit vreodata sa inchizi o fereastra enervanta care iti bloca ecranul telefonului? Sa fim seriosi, toate o facem.

Esti pe graba, poate vrei doar sa urmaresti un eveniment sportiv pe platforma „Watch – NBC Sports” sau sa citesti rapid o stire in pauza de cafea. Si brusc, apare acel zid de text pe care nimeni nu are rabdare sa il parcurga cu adevarat.

Ce ascunde fereastra pe care o inchidem mecanic

Mesajul „Inainte de a continua catre Google” ne intampina aproape zilnic in vietile noastre digitale. Dar te-ai oprit vreodata o secunda sa citesti ce scrie mai departe de primul rand?

[SOURCE] aminteste intr-o analiza publicata recent ca gigantul tehnologic explica destul de clar mecanismul: „Folosim module cookie si date pentru a” asigura in primul rand functionalitatea de baza. Asta inseamna, mai exact, sa poata „Furniza si intretine serviciile Google”.

Tot ei spun ca fac asta pentru a „Urmari intreruperile si a ne proteja impotriva spamului, fraudelor si abuzurilor”. Suna bine pana aici, ne dorim cu toate un mediu online sigur si curat.

Numai ca lista nu se opreste deloc la aceste masuri de securitate. Platforma aduna o cantitate uriasa de informatii ca sa poata „Masura gradul de implicare a publicului si statisticile site-ului pentru a intelege cum sunt utilizate serviciile noastre si a spori calitatea acestor servicii”.

Cifrele vorbesc de la sine.

O masinarie globala care stie totul despre tine

Ca sa intelegi amploarea acestui sistem de urmarire, trebuie doar sa te uiti la nivelul de acoperire. Platforma iti ofera optiunea de a da „Sign in” practic de oriunde din lume si de pe orice dispozitiv.

Meniul principal incepe cu optiuni standard de afisare, precum „EN”, „English”, „United States”, „Deutsch”, „English”, „Español”, „Français”, „Italiano” si, clar „română”. Apoi, sub sectiunea de „All languages”, se deschide o lista nesfarsita care demonstreaza ca nimeni nu scapa de aceasta retea globala.

Sistemul este tradus si adaptat pentru a aduna date in „Afrikaans”, „azərbaycan”, „bosanski”, „català”, „Čeština”, „Cymraeg”, „Dansk”, „Deutsch”, „eesti”, „English United Kingdom”, „Español España”, „Español Latinoamérica”, „euskara”, „Filipino”, „Français Canada”, „Français France”, „Gaeilge”, „galego”, „Hrvatski”, „Indonesia”, „isiZulu”, „íslenska”, „Italiano”, „Kiswahili”, „latviešu”, „lietuvių”, „magyar”, „Melayu”, „Nederlands”, „norsk”, „o‘zbek”, „polski”, „Português Brasil”, „Português Portugal”, „română”, „shqip”, „Slovenčina”, „slovenščina”, „srpski (latinica)”, „Suomi”, „Svenska”, „Tiếng Việt”, „Türkçe”, „Ελληνικά”, „беларуская”, „български”, „кыргызча”, „қазақ тілі”, „македонски”, „монгол”, „Русский”, „српски”, „Українська”, „ქართული”, „հայերեն”, „עברית”, „اردو”, „العربية”, „فارسی”, „አማርኛ”, „नेपाली”, „मराठी”, „हिन्दी”, „অসমীয়া”, „বাংলা”, „ਪੰਜਾਬੀ”, „ગુજરાતી”, „ଓଡ଼ିଆ”, „தமிழ்”, „తెలుగు”, „ಕನ್ನಡ”, „മലയാളം”, „සිංහල”, „ไทย”, „ລາວ”, „မြန်မာ”, „ខ្មែរ”, „한국어”, „日本語”, „简体中文”, „繁體中文” si chiar „繁體中文 香港”. Poti da „Sign in” in oricare dintre ele.

Capcana butonului albastru si limitele tale

Iar aici intervine obisnuinta noastra zilnica. Vedem butonul mare si apasam pe el fara sa clipim, doar ca sa scapam de fereastra respectiva.

E drept ca e calea cea mai usoara. Dar ce ii dai voie sistemului sa faca in fundal? ei anunta ca „Daca alegi „Accepta tot”, vom folosi si module cookie si date pentru a” procesa si mai multe informatii. Ii permiti sa utilizeze profilul tau pentru a „Dezvolta si imbunatati noi servicii”.

Pe deasupra, le dai unda verde absoluta sa poata „Furniza si masura eficienta reclamelor”.

Si nu-i chiar asa de simplu cum pare la prima vedere. Daca accepti totul orbeste, ei vor incepe sa iti poata „Afisa continut personalizat, in functie de setarile tale” si, poate cel mai invaziv aspect pentru linistea ta mentala, sa iti poata „Afisa reclame personalizate, in functie de setarile tale”.

Iar politicile de la nivel global ne afecteaza direct si pe noi, aici in tara. Cand gigantii tech isi schimba regulile de urmarire in America, o simpla cautare dupa o rochie pe un magazin online din Bucuresti sau o rezervare la un salon de infrumusetare din Cluj este inregistrata imediat, construind un profil publicitar romanesc la fel de precis ca oriunde in lume.

Curajul de a spune nu in mediul online

Dar stai putin. Exista mereu si o alta varianta.

Daca optezi pentru solutia restrictiva, ei explica destul de ferm: „Daca alegi „Respinge tot”, nu vom folosi module cookie pentru aceste scopuri suplimentare”.

Totusi, experienta ta pe internet nu va deveni brusc complet anonima. Cum vine asta? Ei bine, „Continutul nepersonalizat este influentat de lucruri precum continutul pe care il vizualizezi in prezent, activitatea din sesiunea ta activa de Cautare si locatia ta”.

Iar la capitolul reclamelor care te urmaresc pe site-uri, situatia persista partial. Dupa cum arata documentarea oficiala, „Reclamele nepersonalizate sunt influentate de continutul pe care il vizualizezi in prezent si de locatia ta generala”.

Deci tot stiu in mare unde te afli in acel moment (o practica tot mai intalnita in zilele noastre).

Cum preiei controlul asupra vietii tale digitale

Pana la urma, e vorba strict de limitele pe care alegi tu insati sa le setezi in relatia cu tehnologia.

Daca mergi pe varianta in care le oferi acces total, afla ca documentul precizeaza explicit: „Continutul si reclamele personalizate pot include si rezultate mai relevante, recomandari si reclame adaptate pe baza activitatii anterioare din acest browser, cum ar fi cautarile anterioare pe Google”.

Ba chiar folosesc aceste date sensibile pentru un alt scop. Mesajul oficial spune: „Folosim si module cookie si date pentru a adapta experienta astfel incat sa fie adecvata varstei, daca este cazul”.

Vrei sa schimbi ceva la toata aceasta dinamica obositoare? Poti oricand sa cauti detaliile ascunse in paginile de „Confidentialitate”, „Termeni”, „Politica de confidentialitate” si „Termeni si conditii”.

Mesajul de pe ecran te indeamna clar sa faci un pas pe langa asta . Ei scriu: „Selecteaza „Mai multe optiuni” pentru a vedea informatii suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setarilor tale de confidentialitate”. Iar pentru asta trebuie doar sa accesezi acel meniu de „Mai multe optiuni”.

Si ai la dispozitie o unealta simpla pe care o poti folosi chiar acum. Compania mentioneaza la final ca „Poti vizita oricand g.co/privacytools”.

Un simplu click pe setarile potrivite iti poate reduce numarul de reclame agresive la jumatate.