Sebago împlinește 80 de ani de existență și a decis să marcheze acest moment printr-o serie de lansări și evenimente absolut memorabile. Te-ai gândit vreodată cât de mult contează să investești în piese atemporale care spun o poveste? Ei bine, celebrul brand de încălțăminte ne demonstrează exact acest lucru, aducând un omagiu istoriei sale printr-o întoarcere spectaculoasă la origini.

Întoarcerea la tradiție și o colecție exclusivistă

Pentru a sărbători cum se cuvine, compania a lansat o colecție capsulă „Made in USA”, având în prim-plan pantofii de barcă Docksides, semnătura lor inconfundabilă. Stilul a fost fabricat integral în Statele Unite și este oferit pentru bărbați în două variante de culoare, fiind realizat din piele premium full-grain. Să fim serioase, calitatea autentică nu se demodează niciodată, iar o astfel de piesă în garderoba partenerului tău chiar face toți banii.

Detaliile fac mereu diferența.

Și nu e vorba doar despre încălțăminte aici. Colecția capsulă este completată de o selecție superbă de accesorii din piele, mai exact suporturi pentru pahare, o copertă pentru agendă, un suport pentru chei și o tavă pentru mărunțișuri. Toate acestea sunt produse în Statele Unite folosind procese artizanale tradiționale. Linia „Made in USA” este disponibilă ca ediție limitată pe Sebago.com și într-o selecție de magazine mono-brand din Italia, Franța și Spania. Numai că, dacă ești cu ochii pe acele accesorii din piele, trebuie să știi că ele vor fi disponibile exclusiv la magazinul din Londra.

O barcă sub formă de pantof cucerește Europa

Într-un amplu reportaj publicat recent de Wwd, aflăm că brandul își duce sărbătoarea pe drum, cu un nou turneu cu barca prin Europa. Inima acestei inițiative este de-a dreptul fascinantă. Vorbim despre o barcă construită exact în forma pantofului Docksides, care va naviga pe căile navigabile majore europene în momentele cheie din calendarul cultural al fiecărui oraș.

Iar aici intervine o perspectivă foarte interesantă pentru noi. Chiar dacă turneul fizic bifează doar marile capitale vestice, noi, româncele pasionate de modă, simțim imediat pulsul acestor lansări exclusiviste. Când un brand dictează tendințele la Milano sau Paris, ecoul se vede în câteva săptămâni și pe străzile din București sau Cluj, inspirându-ne să integrăm estetica nautică în ținutele noastre urbane de vară, eventual comandând online piesele ediție limitată.

Turneul a debutat la Milano luna trecută, unde barca a navigat pe canalele Navigli între 21 și 26 aprilie, coincizând perfect cu Săptămâna Designului. De acolo, își va continua drumul spre Amsterdam, înainte de a ajunge la Florența între 16 și 19 iunie în timpul Pitti Immagine Uomo. Finalul va fi unul grandios la Paris, navigând pe Sena între 23 și 28 iunie, chiar în timpul Săptămânii Modei Masculine. La fiecare oprire, sosirea bărcii-pantof va fi însoțită de momente de sărbătoare cu comunitatea locală și activări dedicate.

Lorenzo Boglione, directorul executiv al BasicNet Group, compania mamă a Sebago, a oferit declarații emoționante despre acest proiect. „A 80-a aniversare marchează o piatră de hotar importantă”, a explicat el. „Un punct culminant al sărbătorilor este Sebago Boat Tour, prezentând o barcă construită la comandă, inspirată de pantoful nostru iconic de barcă Portland Docksides, stilul care a făcut Sebago recunoscut la nivel global, care va călători pe unele dintre cele mai emblematice căi navigabile din Europa în momente cheie ale calendarului de modă.”

Povești vizuale și mândria originilor

Dincolo de evenimentele extravagante, brandul a lansat și al treilea volum al proiectului său editorial intitulat Sebago YearBook. Acesta este descris ca fiind „o călătorie vizuală și textuală care duce în atmosferele autentice din Maine”. Prin imagini, mărturii și storytelling, compania împletește povești înrădăcinate în tradițiile locale și descrieri evocatoare ale locurilor iconice care i-au modelat identitatea.

Dar lucrurile nu se opresc la o simplă carte. CEO-ul a adăugat că este foarte mândru să readucă producția aproape de Lacul Sebago din Maine pentru această capsulă aniversară. „Este atât o provocare interesantă, cât și o mare sursă de mândrie pentru brand”, a adăugat Boglione. Până la urmă, o simplă plimbare pe malul Senei în timpul Săptămânii Modei Masculine, privind o barcă sub formă de pantof, îți arată exact cum se scrie istoria modei în timp real.