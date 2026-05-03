New York-ul freamătă în așteptarea Met Gala 2026, iar vedetele au început deja să ia cu asalt orașul. Dincolo de strălucirea rochiilor de seară și a costumelor realizate pe comandă, actorul Connor Storrie ne demonstrează că stilul adevărat poate fi incredibil de accesibil, dar cu un impact vizual masiv.

Agitatia dinaintea marelui eveniment

Întregul oraș s-a transformat într-un imens podium de modă deschis non-stop. Toate starurile și-au stabilit deja cartierul general în New York pentru weekend, pregătindu-se intens pe măsură ce Met Gala 2026 se apropie cu pași repezi. Calendarul monden este pur și simplu plin ochi, iar presiunea de a arăta impecabil plutește în aer. Orașul care nu doarme niciodată pare acum și mai treaz, alimentat de energia creativă a designerilor și a stiliștilor care pun la punct ultimele detalii.

Avem tradiționala petrecere First Friday fete organizată de Vogue, care dă mereu tonul distracției. Apoi urmează evenimentul Put That Sh*t On party găzduit de Colman Domingo și, clar grandioasa petrecere a lui Jeff și Lauren Bezos. Este o perioadă plină de celebrități în oraș, o atmosferă vibrantă pe care o simți la fiecare pas.

Dar știi ce s-a întâmplat în afara acestor adunări strălucitoare și petreceri adiacente Met Gala?

Ei bine, a avut loc o ediție obișnuită de Saturday Night Live, emisiunea care reușește mereu să surprindă. Săptămâna aceasta, Olivia Rodrigo a avut o sarcină dublă pe scenă, demonstrând încă o dată de ce este una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului. Iar Connor Storrie a făcut un cameo surpriză pentru a introduce interpretarea ei pe o piesă nelansată încă.

O alegere vestimentara complet neasteptata

Starul din Heated Rivalry și-a făcut propriul debut ca gazdă a emisiunii cu doar câteva luni în urmă. Atât Rodrigo, cât și Storrie au transformat serile lor respective în adevărate momente de modă, așa cum era de așteptat din partea unor tineri atât de influenți. Numai că de data aceasta, lucrurile au stat puțin diferit pentru carismaticul actor.

Într-un reportaj publicat recent de Vogue aflăm că Storrie a păstrat o atitudine extrem de relaxată pe scenă și la after-party. A ales să poarte un look double-denim din colaborarea abia lansată Gap x Victoria Beckham.

Da, ai citit bine.

Actorul este la fel de entuziasmat să poarte V.B. Din cap până-n picioare prin intermediul clasicului brand american, la fel ca noi toți. Și-a stilizat ținuta cu un hanorac bleumarin din material flaușat (din aceeași colecție), adăugând un aer tineresc întregului ansamblu. Accesoriile au fost cele care au ridicat ținuta la un alt nivel. A optat pentru o șapcă neagră, o geantă cross-body din piele neagră de la Saint Laurent și bocanci negri Christian Louboutin.

Să fim serioase, de câte ori nu te-ai bucurat când un designer exclusivist a lansat o colecție accesibilă? Și la noi în țară, când o astfel de colaborare aterizează în mall-urile din București, Timișoara sau Cluj, rafturile se golesc în doar câteva ore. Româncele știu exact cum să vâneze piese de calitate fără să-și destabilizeze bugetul lunar, dovedind că o sesiune inteligentă de shopping bate oricând o etichetă cu preț astronomic.

De la covorul rosu la stilul de zi cu zi

Această colecție specială se concentrează pe ridicarea la un alt nivel a pieselor de zi cu zi. Vorbim despre jachete sport, pantaloni kaki, tricouri simple și, bineînțeles, un accent puternic pe foarte mult denim.

Aceste siluete cu influențe clare din anii ’80 și ’90, alături de piesele de sine stătătoare, s-ar potrivi de minune în garderoba lui Connor Storrie pe termen lung. Contrastul este de-a dreptul surprinzator. Pe covorul roșu, actorul se bucură de o croitorie elegantă, monocromă, prin intermediul colecțiilor Saint Laurent și Calvin Klein, atrăgând mereu laudele criticilor de modă. Stilul său personal (atât de apreciat în mediul online) demonstrează o versatilitate pe care multe femei o caută în propria garderobă.

În schimb, când iese la plimbare sau participă la evenimente neoficiale, îl vei surprinde adoptând o cu totul altă atitudine. Preferă jachete clasice din piele și blugi cu croială dreaptă, demonstrând că masculinitatea modernă nu are nevoie de artificii complicate.

Asteptarea pentru marea noapte a modei

Hai să vedem ce ne rezervă viitorul apropiat pentru acest star în plină ascensiune.

Te întrebi probabil ce altceva a mai cumpărat Storrie din această lansare atât de mediatizată. Va trebui pur și simplu să aștepți și să vezi. Pentru moment, anticipăm cu toții debutul său pe treptele de la Met Gala. Va alege din nou o ținută care să spargă tiparele sau va merge pe calea sigură a eleganței clasice?

Această lejeritate în abordare este exact ceea ce promovăm și noi constant: curajul de a fi tu însăți, indiferent de context. Până la urmă, hainele pe care le purtăm trebuie să ne reprezinte în totalitate, să ne ofere confort psihic și libertate de mișcare. Un hanorac simplu, purtat cu atitudinea potrivită, poate face o declarație de stil mult mai puternică decât o ținută rigidă în care abia poți respira.