Soția lui Theo James ar putea fi fie cea mai norocoasă femeie de pe pământ, fie incredibil de răbdătoare, dacă ne uităm la cum reacționează internetul ori de câte ori apare o poză nouă cu el. Odată cu lansarea filmului „Fuze”, actorul a revenit puternic în lumina reflectoarelor, iar fanii au început să scoată la iveală cele mai fierbinți apariții ale sale.

Imaginile care au oprit timpul în loc

V-ați gândit vreodată cum arată perfecțiunea masculină într-o zi de vară italiană? Ei bine, colaborarea lui cu brandul Dolce & Gabbana de anul trecut, alături de Vittoria Ceretti, a rămas pur și simplu întipărită în memoria colectivă a femeilor de pretutindeni. Campania „Light Blue Capri in Love”, lansată oficial la jumătatea lunii mai 2025, continuă să facă valuri pe rețelele sociale.

Cifrele și reacțiile vorbesc de la sine.

Recomandari Surpriza uriasa pe aeroport. Cum a pierdut regizorul premiul Oscar din 2026 la controlul vamal

Iar pe 23 aprilie 2026, brandul a mai aruncat o imagine pe internet, o fotografie devenită instant virală. În acel cadru, James emană o energie masculină brută, purtând doar o pereche de slipi albi. Fotografiat pe fundalul apelor incredibil de albastre și al stâncilor accidentate din Capri, el stă aplecat în față pe o balustradă, cu o expresie intensă care îi umbrește chipul superb. Pielea lui era complet unsă cu ulei și strălucea în timp ce fiecare contur al umerilor, bicepșilor și pieptului său sculptat capta lumina soarelui. „E atât de vis”, a exclamat cineva online. Într-o altă fotografie din aceeași campanie, actorul stă mândru pe fundalul stâncilor, cu marea întinzându-se în spatele lui, iar slipul alb lăsat ușor în jos atrage atenția asupra formei în V a șoldurilor și a picioarelor puternice. „Scuze, Ruth Kearney, că râvnesc la soțul tău”, a scris o fană pe platforma X. Să fim serioși, cine o poate condamna?

De la prosopul alb la ședința foto VMan

Numai că nebunia nu s-a oprit strict la pozele oficiale de campanie. Imaginile din culisele ședinței foto din Capri (unde actorul poartă doar un prosop) au făcut fanele să suspine și mai tare. Surprins în mișcare în timp ce urca și cobora niște scări de piatră, actorul a stârnit un val de comentarii amuzante. Un utilizator care se declară un „entuziast hardcore Theo James” a redistribuit fotografiile, recunoscând sincer: „mă gândesc la Theo James în prosop mult prea des”.

Așa cum se arată într-un reportaj monden publicat recent de Theblast, reacțiile tinerelor nu s-au lăsat așteptate prea mult. Sub acea postare, o fană a glumit întrebând „Cum devin prosopul”, în timp ce alta a adăugat sec: „Brusc vreau să fiu un prosop alb”.

Recomandari Surpriza uriasa pentru femei dupa prima injectare a buzelor. Ce a patit o pacienta de 52 de ani

Dar stai puțin, că nici aparițiile lui complet îmbrăcat nu trec neobservate. În februarie 2025, a făcut furori cu o ședință foto pentru revista VMan. Într-unul dintre cadre, purta o cămașă neagră cu mâneci scurte, cu primii nasturi desfăcuți, lăsând să se întrevadă fizicul său lucrat. Într-o altă fotografie făcută în baie, purta un pulover încheiat într-un singur nasture, expunându-și pieptul musculos. Reacția inevitabilă a venit rapid de la o admiratoare care a concluzionat: „Ruth este cea mai norocoasă femeie din lume”.

O prezență impecabilă pe covorul roșu

Trecând la evenimente mai recente, pe 26 martie 2026, Theo James și-a făcut apariția la premiera din Marea Britanie a filmului „Fuze”. Aici, el joacă rolul lui Karalis, liderul carismatic al unui grup de spărgători de bănci.

Și de această dată ținuta a fost la înălțimea așteptărilor. Stilizat de Mary-Anna Kearney, actorul a ales un costum maro semnat Umit Benan, asortat perfect cu pantofi Church’s. Imaginea a fost completată de ochelari de soare Akoni care l-au făcut să arate deosebit de atrăgător, plus un ceas Chopard elegant care a atras privirile fotografilor prezenți la eveniment.