Intri pe un site și, inevitabil, apare fereastra aceea. Știi care. Cea care te întreabă dacă ești de acord cu cookie-urile. Google, motorul care stă la baza a nenumărate servicii online, explică ce face cu datele tale, dar mulți apasă pe „Acceptă tot” fără să clipească. Dar ce anume acceptăm, pe bune?

La o primă vedere, lucrurile par simple și de bun simț. Compania spune că folosește cookie-uri și date pentru a „livra și menține serviciile Google” sau pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor”. Până aici, totul sună a măsuri de securitate și funcționalitate de bază.

Statistici și optimizarea serviciilor

Adevărata miză începe să se contureze la pasul următor. Google menționează că vrea să „măsoare implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii”. vor să știe exact ce faci, pe ce dai click, cât timp stai pe o pagină.

Iar toate aceste informații îi ajută să își rafineze produsele. Nu e neapărat un lucru rău, dar este primul pas în care comportamentul tău online devine un set de date analizabile.

Marea dilemă: personalizarea reclamelor

Aici se face, de fapt, diferența majoră între a accepta și a refuza. Dacă alegi opțiunea „Acceptă tot”, ești de acord ca Google să folosească datele și pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, dar mai ales pentru a „livra și măsura eficacitatea anunțurilor” și pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”.

V-ați întrebat vreodată de ce, după ce căutați o mașină de găurit, vedeți reclame la bormașini pe toate site-urile timp de o săptămână? Exact de aici vine. Conținutul și reclamele personalizate se bazează pe „activitatea anterioară din acest browser” (cum ar fi căutările anterioare din Google). Practic, îi dai voie algoritmului să învețe totul despre tine pentru a-ți vinde produse mai eficient.

O decizie aparent simplă.

Numai ca lucrurile nu se opresc aici. Pe lângă conținutul personalizat, Google va „afișa anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”. Este motorul care alimentează o industrie de miliarde de dolari, iar tu ești produsul.

Ce se întâmplă dacă refuzi tot?

Și ce se întâmplă dacă apeși pe „Respinge tot”? Scapi de urmărire? Nu-i chiar așa. Chiar și cu un refuz, Google specifică anumite lucruri. „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dvs.”

Mai mult, „anunțurile nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. Așadar, chiar dacă nu vor fi la fel de țintite, reclamele tot vor exista și vor folosi un minimum de date despre tine, cum ar fi locația generală.

Controlul complet este, poate, o iluzie. Pentru cei care doresc să sape mai adânc, există întotdeauna butonul „Mai multe opțiuni” și linkul g.co/privacytools, unde setările pot fi gestionate în detaliu. Dar asta, fireste, necesită timp și răbdare.