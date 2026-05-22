Kate Hudson a avut un weekend plin de emoții la absolvirea fiului ei cel mare, Ryder, de la prestigioasa Tisch School of the Arts din cadrul NYU. Dar dincolo de mândria momentului, micuța Rani Rose, fetița ei de șapte ani, a atras toate privirile într-o jachetă colorată cu imprimeu de ghepard.

Te-ai gândit vreodată cum gestionezi o familie extinsă fără drame și resentimente? Ei bine, fix aici e miza acestor imagini rare. Într-o lume în care divorțurile se lasă adesea cu scandal, actrița ne arată că poți avea trei copii cu trei bărbați diferiți și toată lumea să se adune fericită la o poză de grup, punând nevoile copiilor pe primul loc.

Recomandari Imaginile care au surprins pe toata lumea. Ce facea Marco Rubio la o nunta in familie

Secretul unei familii altfel

Să fim serioase, nu e deloc ușor să jonglezi cu atâtea orgolii. Kate a fost căsătorită cu Chris Robinson, tatăl lui Ryder, între 2000 și 2007. Apoi a urmat mariajul cu rockerul Matt Bellamy, cu care îl are pe Bingham. Acum este logodită cu muzicianul Danny Fujikawa, tatăl micuței Rani. Și totuși, la absolvirea de la Radio City Music Hall au fost prezenți toți, inclusiv bunicii Goldie Hawn și Kurt Russell.

Așa cum a relatat o analiză publicată recent de Hellomagazine, actrița a împărtășit momentul pe Instagram, alături de o serie de fotografii emoționante.

„Proaspătul meu absolvent de facultate!!!!!! @mr.ryderrobinson” – Kate Hudson, Actriță

O legatura speciala intre mama și fiica

Iar pozele din culise sunt absolut delicioase. Rani a fost surprinsă ajutându-și mama să se machieze și retușându-i rujul înainte de ceremonie.

„Este cea mai bună. Este atât de magică. Este fiica mamei ei. Îi ia o veșnicie să iasă din casă. Este foarte pretențioasă în privința garderobei, a hainelor și a stilului ei.” – Kate Hudson, Actriță

Dincolo de haine, actrița recunoaște că fetița ei este mult mai empatică și emotivă decât era ea la aceeași vârstă. Dar cum reușesc să mențină armonia în această structură complexă? Kate a explicat că iubirea pur și simplu își schimbă forma, iar copiii simt că au o familie uriașă. Ba chiar a recunoscut că uneori face pe bona pentru ceilalți copii ai foștilor ei parteneri. ? Cu multă maturitate și lipsă de ego.

Recomandari Imaginile care au surprins pe toata lumea. Adevarul despre silueta actritei din Modern Family

Cum va arăta următoarea mare reuniune a familiei, mai ales că micuța Rani crește și promite să devină o adevărată divă a modei. Până atunci, ne întrebăm doar câte avem de învățat din relaxarea cu care Kate își trăiește viața personală.