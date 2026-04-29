Când te gândești la o cursă de cai spectaculoasă, cu pălării extravagante și o atmosferă electrizantă, probabil îți vine în minte Kentucky Derby. Iar simbolul acestei curse legendare este un cocktail pe cât de simplu, pe atât de elegant: Mint Julep. Popularitatea sa este colosală, cu peste 125.000 de pahare consumate anual în timpul festivalului de două zile.

Cifrele sunt, pe bune, amețitoare. Pentru a satisface cererea, organizatorii folosesc aproximativ 10.000 de sticle de bourbon de Kentucky, 2.250 de kilograme de mentă proaspătă și o cantitate monumentală de 475.000 de kilograme de gheață. Vestea bună este că nu trebuie să mergi până în Louisville pentru a te bucura de el. Îl poți recrea perfect acasă.

O băutură cu istorie și tradiție

Deși Mint Julep a fost prezent la Kentucky Derby încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, statutul său de băutură emblematică s-a cimentat abia în anii 1930. Atunci, organizatorii au introdus pahare comemorative pentru cocktail, care au devenit rapid suveniruri de colecție. Martha Dalton, co-fondatoarea bourbonului Never Say Die, povestește cum a evoluat totul. „În loc să lupte împotriva acestui lucru, l-au îmbrățișat. Și astfel, de atunci, (mint julep) a devenit complet sinonim cu Derby-ul”, explică ea.

Povestea băuturii este însă mult mai veche. Își are rădăcinile în Persia antică, sub forma unui tonic dulceag cu apă de trandafiri numit „gulab”, apreciat pentru proprietățile sale medicinale. Tradiția a evoluat în Europa medievală, unde s-a adăugat alcoolul, ajungând în cele din urmă în sudul Americii, o regiune binecuvântată atât cu mentă din abundență, cât și cu distilerii de bourbon.

Secretul stă în amestecare, nu în ingrediente

Farmecul acestui cocktail constă în complexitatea sa subtilă. Angelos Bafas, barman și co-fondator al barului londonez Cato, subliniază că „fiecare înghițitură este ușor diferită”. Pe măsură ce bei, explică el, „gheața se diluează și aromele bourbonului se deschid pe parcursul zilei”.

Pentru cei care doresc să recreeze un Mint Julep tradițional, Bafas, citat într-o analiză publicată recent de Independent, insistă asupra rolului critic pe care îl joacă amestecarea gheții. Această tehnică este esențială pentru a atinge echilibrul perfect între răcire și diluție, iar procesul de amestecare trebuie să continue până când exteriorul paharului capătă un aspect înghețat, brumat. „Oamenii tind să uite că apa este un ingredient și, de fapt, este un ingredient foarte activ și important când vine vorba de julep, deoarece permite bourbonului să strălucească. Și, si permite băuturii să fie mai palatabilă”, te sfătuiește el.

Marea greșeală pe care o faci cu menta

Și acum, hai să vedem care e treaba cu menta. Aici intervine greșeala pe care o fac mulți. Bafas sugerează o abordare delicată. Frunzele proaspete de mentă ar trebui „lovite ușor” (slapped), nu „zdrobite” (muddled). O simplă bătaie ușoară în palmă este de ajuns.

De ce e atât de important acest detaliu? „Menta trebuie să elibereze aromele delicate”, explică el, avertizând că zdrobirea „îți poate da acest gust ierbos, de clorofilă”. Te-ai fi gândit la asta? Pentru a ridica și mai mult nivelul băuturii, Bafas recomandă adăugarea câtorva picături de bitter aromatic, care „dau un pic de aromă și aduc un pic de corp în joc”.

Rețeta clasică și variațiuni creative

Dacă vrei să încerci acasă, iată rețeta clasică de la barul Cato pentru o singură porție. Ai nevoie de:

60 ml bourbon whiskey

15 ml apă filtrată

15 ml sirop simplu (apă și zahăr în părți egale)

3 picături de bitter Angostura

10 frunze de mentă proaspătă

4 picături de tinctură de mentă (opțional)

Gheață pisată într-un pahar metalic

Toarnă whiskey-ul într-un pahar de julep, lovește ușor frunzele de mentă pentru a elibera aroma și adaugă-le. Amestecă scurt, apoi adaugă restul ingredientelor și gheața pisată. Continuă să amesteci până când paharul devine brumat la exterior, completează cu mai multă gheață pisată, decorează cu o crenguță de mentă proaspătă și servește cu un pai.

Dar frumusețea acestui cocktail stă și în versatilitatea sa. Bafas însuși a creat un „London Julep”, o variantă cu puțin mai puțin bourbon și lichior de soc, rezultând o versiune mai dulce și mai accesibilă. O altă idee este un julep highball, obținut prin simpla adăugare a unui strop de sifon. Bafas descrie jucăuș această variantă ca fiind „tehnic, un mojito făcut cu bourbon, dar știi, se bazează pe ADN-ul julep-ului”.

Provocarea supremă, așadar, este să savurezi băutura ta meticuloasă pentru mai mult timp decât recordul legendarului cal Secretariat din 1973: 1 minut și 59,40 de secunde.