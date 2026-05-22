Ariana Grande se pregătește să urce din nou pe scenă pentru prima dată în șapte ani, dar în spatele entuziasmului uriaș pentru turneul Eternal Sunshine se ascunde o luptă emoțională epuizantă. Cântăreața a redus drastic numărul concertelor la doar 30 și a impus reguli stricte de securitate pentru a face față anxietății.

Te-ai gândit vreodată cum e să te întorci la locul de muncă după ce ai trăit o traumă absolut devastatoare acolo? Dincolo de sclipiciul de la Hollywood, povestea Arianei ne arată cât de greu se vindecă rănile invizibile și cât de important este să ai un partener care pune pauză la propria carieră ca să te susțină în momentele de vulnerabilitate maximă.

Amintirile care încă dor

Totul se leagă de tragedia din 2017. Atunci, atentatul cu bombă de la Manchester Arena, care a avut loc în timpul turneului ei Dangerous Woman, a ucis 22 de persoane și a rănit peste 1.000. Chiar dacă anii au trecut, umbra acelui moment o urmărește la fiecare pas, așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Theblast, care detaliază eforturile supraomenești din spatele ușilor închise.

„Ariana se pregătește pentru turneul ei de concerte din SUA și Marea Britanie de luni de zile, dar este încă bântuită de oribilul atentat cu bombă de la Manchester Arena. A avut coșmaruri despre asta luni de zile. A avut o cădere nervoasă.” – Sursă anonimă

Iar frica nu dispare pur și simplu. Artista a vorbit și în trecut despre acest impact profund. Într-un interviu pentru British Vogue din 2018, ea recunoștea: „Este greu să vorbesc despre asta pentru că atât de mulți oameni au suferit o pierdere atât de severă, extraordinară. Dar, da, este un lucru real.”

Siguranța a devenit, firesc, prioritatea numărul unu. Înainte de a semna pentru acest nou turneu, vedeta a pus condiții clare.

„A insistat pe o securitate dublă la toate datele. A refuzat să meargă mai departe cu el dacă acea clauză nu era aprobată.” – Insider

Și o înțelegem perfect. Într-o discuție emoționantă cu Ebro Darden pentru Apple Music, artista a recunoscut că până și călătoriile obișnuite au devenit o sursă de stres: „Dar adevărul este că e al naibii de înfricoșător. Este înfricoșător să mergi oriunde și privești locurile diferit și călătoriile.” Nu o deranjează măsurile stricte, ba chiar le încurajează: „Nu vreau să am detectoare de metale sau oameni care să ia genți minuscule la spectacolele mele, dar mai bine aduci o geantă minusculă și treci prin acel detector de metale.”

Un turneu redus și sacrificiul din cuplu

Dacă în trecut un turneu mondial însemna peste 70 sau chiar 100 de spectacole, acum lucrurile stau cu totul altfel. Eternal Sunshine Tour, care va include o rezidență de 10 concerte la Londra pe arena O2, se va limita la doar 30 de date. Motivul este simplu: „Stresul de a face aproximativ 30 de date este tot ce poate gestiona.”

Dar aici intervine suportul emoțional din partea iubitului ei, actorul Ethan Slater. Deși relația lor a fost testată recent de distanță, Ariana făcând repetiții în Los Angeles, iar Ethan fiind reținut în New York cu piesa „Marcel on the Train”, actorul face acum niște sacrificii profesionale uriașe.

„Are câteva potențiale conflicte, dar încearcă să le rezolve astfel încât să fie sistemul ei de sprijin. Chiar a refuzat un rol de actorie care ar fi însemnat ca el să fie abia lângă ea.” – Sursă apropiată cuplului

Ethan își dorește să fie prezent la cât mai multe concerte posibile, punând nevoile ei emoționale deasupra propriei ascensiuni la Hollywood, după proiecte recente precum „Gen V” sau „Wicked: For Good”.

Turneul Eternal Sunshine debutează oficial pe 6 iunie în California, marcând ceea ce Ariana a numit un ultim mare efort pentru fanii ei. Cum va funcționa această dinamică de cuplu pe drum și dacă măsurile extreme de securitate îi vor oferi liniștea necesară pentru a duce la capăt seria de concerte.