Știi momentul ăla când ajungi acasă târziu, frântă de oboseală, și deschizi frigiderul sperând să găsești o minune care să nu îngrașe? Ei bine, Amalia Enache trăiește asta în fiecare noapte. Prezentatoarea știrilor de noapte de la PRO TV a dezvăluit recent cum reușește să se mențină în formă, chiar dacă programul ei se termină mult după miezul nopții.

Regula de aur pentru femeile ocupate

Pentru noi, femeile care jonglăm cu muncă, familia și puținul timp liber rămas, presiunea de a nu mânca după ora 18:00 pare adesea o misiune imposibilă. Din fericire, exemplul Amaliei ne arată că poți arăta impecabil și dacă iei cina târziu, cu condiția să știi exact ce pui în farfurie și, mai ales, la ce să renunți complet pe parcursul zilei.

Recomandari Amalia Enache a slăbit vizibil. Prezentatoarea a renunțat la o greșeală comună.

Așa cum a relatat Elle într-un material recent, vedeta a făcut o schimbare majoră în stilul ei de viață, axându-se pe pauzele lungi între mese.

„De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat.” – Amalia Enache, Prezentatoare TV

Ce mănânci noaptea târziu

Dar cu cina? Să fim sincere, când ești în priză până la miezul nopții, foamea lovește crunt. Amalia recunoaște că nu poate sări peste masa de seară din cauza adrenalinei de după jurnalul de la 23:30.

Recomandari S-a aflat adevarul despre zambetul lui Blake Lively la Met Gala. Secretul ascuns timp de 2 ani

Secretul ei stă în alegerile ușoare pe care le face alături de colegii din tura de noapte.

„La mine asta cu să nu mănânci seara… Eu sunt în direct la 23.30 și e absolut imposibil ca ultima masă a mea să fie până în ora 20.00, pentru că, după ora 12, după adrenalina cu știrile mi se face foame. Mănânc și acolo, cu colegii mei la serviciu, dar ușurel, am o colegă care face salata aproape în fiecare zi, dar o salată bună, de pătrunjel, sos de rodie, năut și cu foarte multe verdețuri și, cumva, noi mâncăm mai târziu dar ușor. Noi, tura de noapte.” – Amalia Enache, Prezentatoare TV

Și totuși, sportul are rolul lui, deși nu face minuni de unul singur. Vedeta a mărturisit amuzată că tentațiile dulci există în continuare, recunoscând că recent nu s-a putut hotărî între o amandină și o savarină.

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile, acolo. Dar, important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină” – Amalia Enache, Prezentatoare TV

O carieră de un sfert de secol

Dincolo de cifrele de pe cântar, Amalia are toate motivele să zâmbească. Recent, echipa emisiunii „La Măruță” a surprins-o cu o retrospectivă a celor 25 de ani petrecuți în PRO TV. O performanță rară, începută la doar 19 ani la o televiziune locală din Timișoara, dintr-o nevoie practică de a-și plăti chiria în primul an de facultate.

Recomandari S-a aflat secretul pentru tenul matur. Produsul de 48 de dolari care schimba totul

Iar reacția ei a fost pe măsură, plină de emoție.

„Eu n-am căutat prin arhivă niciodată să mă uit la mine cea din trecut, pur și simplu am trăit ultimii 25 de ani în direct, dar le mulțumesc mult colegilor de @lamaruta_protv și pentru această rememorare a istoriei mele! Mi-a făcut o imensă plăcere să mă revăd așa!” – Amalia Enache, Prezentatoare TV

Până la urmă, lecția e simplă. Fie că ești o mamă care lucrează până târziu sau pur și simplu ai un program haotic, adaptarea meselor la propriul ritm, cu ingrediente curate precum năutul și verdețurile, bate orice dietă restrictivă scoasă din cărți.