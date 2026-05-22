Amalia Enache a atras toate privirile la un eveniment recent organizat de Asociația Renașterea, dedicat campaniei de informare privind cancerul la sân. La 48 de ani, prezentatoarea de la Pro TV a afișat o siluetă de invidiat și a recunoscut deschis că a reușit să dea jos câteva kilograme bune.

Dacă și tu ai un program haotic și ajungi să iei cina târziu în noapte, povestea ei s-ar putea să te inspire. Miza reală aici nu este o dietă restrictivă, ci modul în care îți gestionezi poftele din timpul zilei ca să îți permiți o masă după ora 20.00, fără să acumulezi stres și frustrări suplimentare.

Mitul meselor de seară

Știm cu toatele regula aceea nescrisă care ne spune că nu mai avem voie să mâncăm absolut nimic după ora 18.00. Numai că, în viața reală, mai ales când lucrezi în ture sau ai un job care te ține trează până târziu, această restricție devine o adevărată povară. Așa cum a explicat și vedeta de televiziune, soluția nu este înfometarea nocturnă, ci o reorganizare a obiceiurilor de peste zi.

Iar detaliile fac mereu diferența. Într-un interviu preluat de Click, prezentatoarea a povestit că secretul ei a constat pur și simplu în eliminarea gustărilor dintre mese. Fără biscuiți la birou, fără covrigei ronțăiți în fața laptopului.

„În cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat.” – Amalia Enache, prezentatoare TV

Sportul și cina de la miezul nopții

Și totuși, ce faci când ajungi acasă epuizată? Jurnalista a explicat că, din cauza jurnalului de noapte, este nevoită să mănânce foarte târziu.

„La mine asta cu să nu mănânci seara… Eu sunt în direct la 23.30 și e absolut imposibil ca ultima masă a mea să fie până în ora 20.00, pentru că, după ora 12, după adrenalina cu știrile mi se face foame. Mănânc și acolo, cu colegii mei la serviciu, dar ușurel, am o colegă care face salata aproape în fiecare zi, dar o salată bună, de pătrunjel, sos de rodie, năut și cu foarte multe verdețuri și, cumva, noi mâncăm mai târziu dar ușor. Noi, tura de noapte” – Amalia Enache, prezentatoare TV

Cine nu s-a lovit de oboseala cronică ce te ține departe de sala de fitness? Vedeta a recunoscut că a trecut printr-o perioadă lungă de sedentarism, dar revenirea la mișcare a ajutat-o enorm.

„Nu am slăbit atât de mult, dar pare… În kilograme nu este atât de mult, dar se așază în momentul în care faci sport, cumva, se așază lucrurile altfel. Făcusem o pauză foarte lungă de sport, față de cum eram eu obișnuită. niciodată nu am făcut o pauză atât de lungă de sport. A fost o perioadă mare. femeile mă înțeleg. Sunt momente în care nu ai tragere de inimă, ți se pare că ești prea obosit să faci asta și că nu mai ai cum să incluzi și sportul în program. Dar, culmea e că te face să te simți și mai obosit dacă nu faci suficientă mișcare și am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez pentru asta și sunt fericită” – Amalia Enache, prezentatoare TV

Dar mișcarea singură nu face minuni. Vedeta subliniază că atenția la alimentație rămâne baza, chiar și atunci când tentația dulciurilor este mare. „Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile, acolo. Dar, important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină.”

Rămâne să testezi pe propria piele dacă renunțarea la gustările mici și dese funcționează și pentru ritmul tău zilnic. Până la urmă, fiecare femeie trebuie să își construiască propria rutină, iar o salată ușoară la miezul nopții bate oricând o înfometare urmată de un festin haotic a doua zi.