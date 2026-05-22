Actrița Lisa Edelstein, pe care o știi sigur ca inconfundabila Dr. Lisa Cuddy din serialul fenomen House, tocmai a împlinit 60 de ani. A sărbătorit momentul într-un mod absolut fabulos, postând un clip în care dansează prin cameră pe melodia „Don’t Stop Me Now” de la Queen, purtând o rochie albă elegantă, pantofi stiletto nude și afișând cu mândrie un păr plin de bucle grizonate.

Te-ai gândit vreodată cum arată libertatea după ce renunți la un loc de muncă unde simți că nu mai ești valorizată corect? Pentru noi, femeile, povestea Lisei nu este doar despre trecerea timpului, ci despre curajul de a pune limite financiare și de a o lua de la capăt, indiferent de vârstă.

Curajul de a pleca atunci când nu ești apreciată

Să fim sincere, puține ar fi avut curajul ei. În 2011, după șapte sezoane în care a jucat alături de Hugh Laurie, actrița a părăsit serialul din cauza unei dispute salariale, după ce rețeaua a propus tăieri de buget pentru actori.

„A fost foarte trist și foarte dezamăgitor și o decizie cu adevărat greu de luat. Dar, până la urma am simțit că este cel mai bun lucru de făcut pentru mine și pentru afacerea mea.” – Lisa Edelstein, actriță

Iar tranziția nu a fost deloc simplă, așa cum se arată într-un material publicat recent de Hellomagazine, care detaliază parcursul ei profesional. Să ieși din zona de confort după șapte ani de succes garantat te cam sperie. Ea a mărturisit că este interesant să te arunci din nou în lume după ce ai avut un loc de muncă atât de uimitor timp de atâția ani, pentru că te obișnuiești cu el, te relaxezi și te lași îngrijită pentru un timp. Să fii nevoită să îți recapeți ritmul este, după cum spune chiar ea, atât terifiant, cât și cu adevărat interesant.

Reinventarea la 40 și 60 de ani

Și totuși, a reușit spectaculos. A primit rolul principal în „Girlfriends’ Guide to Divorce” la 48 de ani, o vârstă la care, istoric vorbind, Hollywood-ul nu prea oferea roluri principale feminine în comedii romantice.

„Hollywood-ul reflectă ceea ce se întâmplă în cultura noastră, deci nu este ca și cum ar fi pe o cale complet separată. Dar pentru mine, am primit acest loc de muncă când aveam 48 de ani pentru a fi protagonista unei drame romantice, și asta nu s-ar fi întâmplat acum 20 de ani, asta nu s-ar fi întâmplat acum 10 ani. Nu știu ce s-a schimbat, dar este un lucru minunat să poți spune o poveste sexy, distractivă și plină de viață despre o femeie la sfârșitul anilor 40.” – Lisa Edelstein, actriță

Dar viața ei nu se rezumă doar la actorie.

O nouă pasiune descoperită târziu

În timpul pandemiei de COVID-19, Lisa și-a reluat o pasiune din liceu, și anume pictura. Lucrările ei au ajuns chiar să fie expuse în mai multe galerii de artă, inspirate fiind de fotografii vechi și membri ai familiei. Actrița a povestit că și-a dat permisiunea să înceapă din nou să facă lucruri, amintindu-și că a făcut multe desene în liceu și s-a oprit pentru că nu voia să strice hârtia. Să aibă această activitate a fost un vis devenit realitate, mai ales că s-a apucat serios de pictat chiar după ce a avut Covid, refuzând să stea pur și simplu degeaba.

Lecția ei ne arată că poți oricând să îți dai voie să încerci ceva nou, chiar și o pasiune abandonată în adolescență. Dacă viitoarele ei expoziții de artă vor ajunge și în Europa, dar până atunci, exemplul ei ne invită să ne întrebăm ce hobby am putea relua chiar de weekendul acesta.