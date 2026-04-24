La 44 de ani, Adelina Chivu continuă să fie una dintre cele mai discrete și admirate prezențe din showbizul românesc. Soția antrenorului Cristi Chivu și mama a două adolescente arată impecabil. Numai ca, dincolo de genetică, vedeta recunoaște că a fost nevoită să schimbe radical stilul de viață pentru a-și păstra tonusul, mai ales după o anumită vârstă.

Noi reguli după 35 de ani

Echilibrul actual al Adelinei nu a venit peste noapte. A fost, de fapt, un răspuns la semnalele pe care propriul corp a început să i le transmită după pragul de 35 de ani. Până în acel punct, vedeta recunoaște că nu a depus eforturi considerabile pentru a-și menține silueta, însă trecerea timpului a forțat-o să adopte o rutină mult mai atentă. Metabolismul a fost, se pare, principalul vinovat.

„Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă. Eu până la 35 de ani nu am ținut dietă și nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând”, a declarat Adelina Chivu pentru OK!Magazine.

Vedeta a continuat, subliniind că abia atunci a realizat cât de norocoasă fusese. „Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem. Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat”, a mai spus ea, recunoscând că disciplina alimentară a devenit noua ei normalitate.

Retușuri estetice asumate

Dincolo de alimentație și sport, Adelina nu s-a sfiit să recunoască faptul că a apelat la medicina estetică pentru a corecta micile imperfecțiuni (inevitabile, de altfel) aduse de înaintarea în vârstă. Aceasta a optat pentru intervenții subtile la nivelul feței, precum conturarea pomeților și mărirea buzelor. Scopul a fost clar: să își evidențieze trăsăturile fără a-și pierde naturalețea.

O poveste de dragoste atipică

Căsnicia sa cu Cristi Chivu durează de aproape 17 ani.

Iar începutul nu a fost deloc unul clasic, de poveste. Adelina a povestit că a fost nevoie de multă insistență din partea fotbalistului pentru a-i câștiga încrederea. Odată ce au format un cuplu, viața lor a intrat într-un carusel de emoții, marcat de mutarea rapidă în Italia și de provocările primilor ani de familie. „Am rămas foarte repede însărcinată, și atunci s-a cam terminat feeria, pentru că mi-a fost foarte, foarte rău, el era mult timp plecat pentru că juca în trei competiții concomitent… Dar am avut și noi luna noastră de miere. Cam scurtă, ce e drept, dar intensă”, și-a amintit ea.

Realitatea din spatele strălucirii

Până la urmă, cum e viața de soție de fotbalist? Adaptarea la o existență marcată de cantonamente și absențe a fost o componentă esențială a parcursului lor. Adelina Chivu a reușit să transforme aceste provocări într-o normalitate, punând mereu pe primul loc stabilitatea familiei și creșterea celor două fiice, Natalia și Anastasia.

„Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișnuită”, a conchis Adelina, oferind o privire onestă asupra realității din spatele unei familii celebre.