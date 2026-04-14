După despărțirea de Valentin Sanfira, Codruța Filip și-a relansat cariera solo, iar noile tarife pentru evenimente au ieșit la iveală. Artista, una dintre cele mai căutate pentru petreceri private, are prețuri care variază de la 2.500 de euro pentru un program scurt și pot ajunge până la 11.000 de euro pentru o nuntă completă.

Tarifele solo, la jumătate față de duo

Pe vremea când forma un duo de succes alături de fostul ei partener, Valentin Sanfira, cei doi încasau până la 5.000 de euro pentru o prestație de 50 de minute. Lucrurile stau acum puțin diferit. După divorț, Codruța a decis să meargă pe propriul drum și și-a ajustat, clar, și tarifele.

Acum, o reprezentație live de 50 de minute costă între 2.500 și 3.000 de euro.

Suma aceasta include interpretarea live și suportul tehnic necesar pentru un show de calitate. E drept că prețul e mai mic, dar acum toți banii îi revin ei. V-ați gândit vreodată cum se împart aceste sume într-un cuplu de artiști?

Pachetul de nuntă ajunge la 11.000 de euro

Pentru evenimente mai elaborate, cum ar fi nunțile unde mirii își doresc mai multe momente artistice, prețurile cresc mare. Aici, pachetele oferite de Codruța Filip variază între 8.000 și 11.000 de euro. Dar ce primești pentru banii ăștia, pe bune? Ei bine, aceste pachete nu includ doar vocea artistei, ci și colaborări cu instrumentiști, totul pentru a oferi o experiență memorabilă invitaților.

O confesiune muzicală „din inimă”

Dincolo de cifre și concerte, artista și-a deschis sufletul recent, odată cu lansarea unei noi piese, percepută de public drept o confesiune personală despre despărțire. „Muzica a fost, este și va rămâne pentru totdeauna, modalitatea mea de a mă exprima cel mai bine. Prin ea, trăiesc și respir. Prin ea, aleg să îmi prezint realitatea, vulnerabilitățile, sentimentele… Astăzi, așa îmi cântă sufletul! Vă las aici o piesă nouă, din inimă, cu emoție curată. De ce lumea ne desparte?”, a scris Codruța Filip pe contul ei de Instagram.

Și versurile par să spună aceeași poveste a unei suferințe reale. „De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce? / La început spun că iubesc și după se ocolesc. De ce, de ce? / Mulți o iau ca pe un tren și uită de sentiment, cred că e mai bine așa / De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce?”, sunt câteva dintre versurile care au stârnit numeroase interpretări. Numai că, deși fanii sunt convinși că melodia este inspirată de relația cu fostul soț, artista a subliniat doar că este o creație sinceră, „din inimă”.

Fostul soț, viață nouă în Thailanda

În timp ce Codruța Filip își reclădește cariera și își cântă suferința, fostul ei soț, Valentin Sanfira, nu pare să piardă timpul. Acesta a fost surprins recent într-o vacanță exotică în Thailanda, în compania unei tinere antreprenoare.