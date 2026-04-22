Meryl Streep a apărut într-o ținută spectaculoasă la premiera europeană a filmului „The Devil Wears Prada 2”. Evenimentul a avut loc miercuri în Leicester Square din Londra, iar actrița a ales să poarte o pereche de pantofi roșii Prada, un omagiu clar adus personajului său iconic, Miranda Priestly.

Pantofii care au furat toate privirile

Aleși special pentru acest eveniment, pantofii stiletto Prada Raso din satin de mătase au ieșit imediat în evidență. Prada descrie acest model popular drept „un design sofisticat, feminin”, cu detalii rafinate, fiind o reinterpretare contemporană a unui pantof clasic. Liniile alungite și îndrăznețe, de la vârful ascuțit la tocul conic, au fost puse în valoare de finisajul lucios al satinului. Pe bune, cum să nu-i observi pe covorul alb?

Streep a pozat într-un mod care a permis profilului lateral al pantofului să fie în centrul atenției, dezvăluind un vârf extrem de alungit și un decupaj adânc.

Cât costă o astfel de pereche?

Dar cât trebuie să scoți din buzunar pentru o asemenea creație? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Modelul roșu purtat de actriță este disponibil pe site-urile de revânzare. În schimb, Prada oferă în prezent variante pe albastru, burgund și maro la prețul de 1.270 de dolari.

O ținută inspirată de Miranda Priestly

Iar pantofii nu au fost singurul element spectaculos. Streep i-a asortat cu un palton roșu voluminos, tot de la Prada, purtat peste o bluză albă impecabilă și o pereche de pantaloni negri cu croială clasică. În spatele acestui look (și a celorlalte apariții inspirate de Miranda Priestly din turneul de presă) se află stilista Micaela Erlanger.

Pe parcursul turneului, actrița a mai purtat cizme din piele Stuart Weitzman la premiera din New York, sandale cu platformă de la Sole Bliss, pantofi slingback Aldo și chiar pantofi cu decupaj de la Schiaparelli.

Despre ce este vorba în noul film

Și pentru că tot vorbim de film, hai să vedem despre ce e vorba. În sequel, Streep își reia rolul Mirandei Priestly, redactorul-șef al revistei fictive Runway. De data aceasta, Miranda se luptă cu Emily Charlton (interpretată de Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită o rivală în industrie.

Cele două concurează pentru veniturile din publicitate, într-o perioadă dificilă pentru presa scrisă, în timp ce Miranda se apropie de pensionare.

Distribuția originală revine.

Din film nu vor lipsi nici Anne Hathaway și Stanley Tucci. Pelicula va ajunge în cinematografe pe 1 mai.