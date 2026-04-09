Meryl Streep a intrat din nou în pielea personajului Miranda Priestly, dar de data aceasta confortul pare să fie prioritar. Actrița a fost deja văzută purtând de mai multe ori pantofi cu toc de la Sole Bliss în turneul de presă pentru „The Devil Wears Prada 2”, un brand britanic cunoscut pentru încălțămintea comodă.

Pantofii de 399 de dolari care pun confortul pe primul loc

La conferința de presă de la Four Seasons Hotel din Seul, Streep a purtat sandalele Sole Bliss Riviera din piele aurie. Aceste sandale cu platformă și toc înalt au fost concepute special pentru persoanele care suferă de monturi și fac parte din colecția Sole Bliss x Micaela Erlanger. Și cum vine asta, un toc stiletto de cinci inci (aproximativ 12,7 cm) să fie comod? Ei bine, se pare că da, datorită unor detalii tehnice bine gândite.

Pantofii sunt realizați manual din piele moale și au trei straturi de pernuțe pentru amortizare și susținere. Mai mult, includ un panou elastic special, numit „Bunion Bed”, care ascunde monturile sau articulațiile dificile. Platforma generoasă de 1,25 inci (3,1 cm) și o piesă de cauciuc rezistentă la șocuri pe toc ajută la compensarea înălțimii.

Prețul? 399 de dolari.

Sandalele au o curea reglabilă la gleznă cu cinci găuri și o cutie mai adâncă și mai lată în zona degetelor pentru a reduce aglomerarea piciorului. E drept că designul este unul inteligent, iar modelul este disponibil și pe alte culori (negru, nisipiu, piele întoarsă albastru regal, piele întoarsă roz aprins și piele argintie).

Un look Prada complet, de la cap la picioare

Iar momentul de modă a fost complet. Pentru evenimentul din Seul, actrița a ales un costum roșu Prada din două piese, creat special pentru ea. Stilista Micaela Erlanger a creat un look modern de power dressing, compus dintr-un sacou cu umerii goi, prins în talie cu o curea, și pantaloni largi asortați. Fanii au numit-o imediat o apariție definitorie pentru personajul Miranda, un moment „full circle” perfect.

Nu doar o singură apariție

Numai că apariția din Coreea de Sud nu a fost prima de acest fel. La premiera filmului din Mexico City, pe 30 martie, Meryl Streep a purtat versiunea din piele întoarsă neagră a acelorași pantofi Sole Bliss Riviera. I-a asortat atunci cu o rochie-cămașă maxi Schiaparelli, accesorizată cu nasturi-bijuterie metalici aurii.

Și totuși, actrița a demonstrat că stilul poate fi și accesibil. Într-o altă apariție din Mexic, a optat pentru o pereche de pantofi Aldo, modelul Amilie Slingback High Heel, de culoare roșu mediu. Prețul acestora este de doar 110 dolari.

Un brand iubit de vedete și de capete încoronate

Brandul Sole Bliss nu este deloc unul necunoscut în lumea celebrităților. Este o marcă britanică de încălțăminte renumită pentru abordarea sa axată pe confort, fără a sacrifica eleganța. Pantofii lor sunt purtați frecvent de Regina Camilla și de Oprah.

Recent, și alte vedete precum Lucy Liu, Drew Barrymore și Julia Roberts au fost văzute pe covorul roșu încălțate cu pantofi Sole Bliss.