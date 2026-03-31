Meryl Streep a readus-o pe Miranda Priestly în prim-plan, și nu oricum. Actrița a dat startul turneului de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2” luni, la Casa Azul din Mexico City, într-un look monocrom roșu, completat de o pereche de pantofi Aldo de doar 110 dolari. Apariția sa alături de Anne Hathaway a captat imediat atenția tuturor.

Un look de 110 dolari pentru Miranda Priestly

Streep a purtat modelul Amilie Slingback High Heel de la Aldo, în nuanța Medium Red. Pantofii, care se vând cu 110 dolari, sunt realizați din piele sintetică lăcuită și au un design ascuțit, cu un decupaj interior care le conferă o formă asemănătoare modelului d’orsay. O baretă subțire înfășoară călcâiul, iar tocul stiletto subliniază silueta elegantă și puternică.

Costumul roșu și detaliile de efect

Dar hai să vedem și restul ținutei, pentru că pantofii au fost doar piesa de rezistență. Actrița a asortat încălțămintea cu un costum roșu aprins de la Dolce & Gabbana, o alegere care o duce și mai mult în teritoriul personajului său iconic. Sacoul avea umeri puternici, revere ascuțite și o închidere într-un singur nasture, creând o linie foarte controlată. Iar dedesubt, Streep a purtat o bluză asortată cu fundă (pussy-bow), dintr-un material ceva mai lucios, cu funda lăsată lejer la gât. Pantalonii evazați au fost suficient de lungi pentru a lăsa la vedere doar parțial pantofii, cel puțin până când actrița s-a așezat lângă colega sa, Anne Hathaway (care a purtat pantofi Schiaparelli Patent Keyhole Pumps).

Look-ul a fost completat de cercei mari, rotunzi, din aur, ochelari de soare supradimensionați de tip cat-eye într-o nuanță de burgund și un grup de broșe multicolore prinse pe partea stângă a sacoului.

Culoarea roșie, un fir conductor

Alegerea pantofilor nu este deloc întâmplătoare.

Se pare că tocurile roșii sunt un adevărat fir conductor vizual pentru noul film. V-ați fi gândit că o culoare poate spune atâtea? În august anul trecut, Streep a fost fotografiată pe platourile de filmare din New York purtând pantofi cu platformă și decupaj în față (peep-toe), de culoare purpurie. Mai mult, primul teaser al filmului o prezintă pe Miranda Priestly încălțată cu o pereche de stiletto roșii Valentino Rockstud. Perechea de la Aldo continuă, așadar, această poveste cromatică, dar într-o direcție mai minimalistă.

O lovitură de imagine pentru Aldo

Evenimentul din Mexico City a marcat startul oficial al turneului de promovare, unde Streep și Hathaway au apărut împreună mai întâi la Casa Azul, înainte de a se schimba pentru premiera de seară. Pe bune, mișcarea este genială pe două planuri. Pentru film, consolidează imaginea Mirandei asociată cu tocuri roșii. Pentru Aldo, plasează un pantof accesibil în centrul unuia dintre cele mai urmărite evenimente de modă cinematografică din 2026, un film care, de altfel, are o mulțime de colaborări cu branduri de lux.