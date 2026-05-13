Actrița de 63 de ani a pășit marți pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes pentru prestigiosul photocall al Juriului. A purtat o rochie Jacquemus colorată, asortată cu ochelari de soare supradimensionați și pantofi cu toc cu detalii sub formă de fundă. Numai că, în loc să discute despre ținuta ei impecabilă, internetul a luat foc dintr-un cu totul alt motiv.

Valul de critici si speculatiile despre Ozempic

Rochia a scos în evidență brațele tonifiate, umerii unghiulari și talia minusculă a vedetei. Și exact aici au apărut problemele.

Să fim sincere, presiunea de la Hollywood este uriașă.

Oamenii au inundat rapid rețelele de socializare cu comentarii. Un internaut a scris: „Destul de trist că a ajuns așa pentru a se integra în mulțimea de la Hollywood”. Altcineva a adăugat tăios: „Demi Moore. Acea slăbiciune extremă nu este sănătoasă.” Criticile nu s-au oprit aici, alții lăsând comentarii precum „Brațe de pui” și „Arată insuportabil.”

De fapt, așa cum explică un material publicat recent de Theblast, actrița nu a abordat public zvonurile despre Ozempic și nu există nicio confirmare că ar fi folosit medicamente pentru slăbit. Dar asta nu a oprit speculațiile. Între noi fie vorba, fenomenul medicamentelor de tip GLP-1 a explodat și la noi în țară, unde farmaciile din România se confruntă des cu stocuri epuizate tocmai din cauza cererii masive pentru slăbit, deși tratamentul e destinat diabeticilor.

Discuțiile au început încă din martie, când vedeta din „The Substance” a apărut la Actor Awards. Atunci, cineva a întrebat online: „Ia Ozempic?”. Altcineva a decretat scurt: „Prea slabă”. Oamenii s-au mirat de schimbarea rapidă: „Ea… nu arăta așa anul trecut, nu-i așa?”, în timp ce un alt comentator a concluzionat: „Dumnezeule mare, tot Hollywood-ul e pe Ozempic?”.

Cum o apara fanii pe actrita

Dar povestea are mereu două fețe. În ciuda valului de negativitate, mulți fani i-au luat apărarea. „Arată grozav”, a scris un susținător, în timp ce altul a numit look-ul ei „atât de fantezistă”.

Ți s-a întâmplat vreodată să fii judecată doar pentru felul în care corpul tău se schimbă odată cu vârsta?

Unii au amintit că vedeta a avut mereu o constituție minionă. „A fost slabă toată viața ei. Se întâmplă doar să fie mai în vârstă acum, iar îmbătrânirea schimbă felul în care arată pielea ta”, a explicat o persoană. Altcineva a dat vina pe styling (un truc de imagine pe care îl cunoaștem bine): „Cred că dacă părul ei ar fi mai scurt și în jurul feței, fața ei nu ar părea atât de slabă”. Aceeași persoană a adăugat: „Indiferent de asta, cred că arată grozav.”

Relatia complicata cu propria imagine

Iar lucrurile devin mult mai profunde când ne uităm în trecut. În timpul unui interviu din 2012 pentru Harper’s Bazaar, Moore a recunoscut că s-a simțit adesea „în dezacord” cu corpul ei, mai ales când acesta se schimba independent de voința ei (din cauza greutății, limitărilor fizice sau îmbătrânirii).

„Am avut o relație de dragoste-ură cu corpul meu”, a mărturisit ea atunci. „Când sunt în cel mai mare dezacord cu corpul meu, este de obicei pentru că simt că trupul meu mă trădează.” Dacă ai trecut prin perioade de fluctuații de greutate, probabil înțelegi perfect această vulnerabilitate.

Rutina de seara care o ajuta sa ramana in echilibru

Dincolo de zgomotul de pe internet, actrița pare să își fi găsit liniștea printr-o rutină strictă de self-care. Într-un interviu acordat publicației Elle la începutul acestei luni, ea a detaliat obiceiurile ei zilnice.

„Îmi încep zilele cu meditație și fiind prezentă. Iubesc și să țin un jurnal”, a povestit ea. „Apoi îmi place să îmi pun corpul în mișcare și să pun sângele în circulație. si prioritizez hidratarea și somnul.”

Secretul ei principal rămâne însă finalul zilei. „Am devenit foarte intenționată în privința rutinei mele de seară”, a explicat actrița. „Să îmi iau timpul necesar pentru a face cu adevărat tranziția de la haosul zilei la o stare de odihnă a fost o schimbare care mi-a transformat viața, iar o parte din asta înseamnă să îmi fac rutina de îngrijire a pielii.”

Așa că, data viitoare când te simți copleșită după o zi grea, poți împrumuta acest truc simplu: închide telefonul și acordă-ți 15 minute doar pentru curățarea tenului și aplicarea cremei hidratante, lăsând stresul la ușa băii.