Ai observat vreodată că moda are un mod complet neașteptat de a recicla istoria? Piesa pe care bunicile noastre o considerau un instrument de tortură a revenit în forță pe străzile marilor orașe, dar de data aceasta regulile le facem noi.

Secretul de sub hainele vedetelor

Iar dacă te gândeai că e doar o fază trecătoare, află că vedetele sunt deja obsedate. Surorile Alexandra și Mackenzie Grandquist, stilistele lui Kylie Jenner, au dezvăluit un mic detaliu interesant: corsetele se află sub mult mai multe ținute decât ai crede. Mackenzie spune simplu: „Poți pur și simplu să arunci unul pe tine cu un tricou pentru a ieși la prânz.”

Kylie însăși are o colecție impresionantă, inclusiv o creație la comandă făcută de legenda corsetelor couture Mr. Pearl (care a necesitat un an și multiple probe în atelierul său din Londra pentru a fi perfectă) și câteva waspies (versiuni doar pentru talie) semnate Jean Paul Gaultier. Și nu e singura.

Recomandari Ce se intampla cu viata lui Kylie Jenner. Cele 2 procese care arunca totul in aer

Hailey Bieber a purtat propria interpretare a corsetului la o ieșire recentă cu fetele, Sabrina Carpenter a integrat versiuni pe tot corpul, acoperite de pietre, în turneul ei Short n’ Sweet, iar Jessie Buckley a apelat la un waspie cât trunchiul pentru promovarea filmului The Bride!. Ba chiar și Bad Bunny a făcut istorie la Grammys într-un smoking Schiaparelli la comandă, cu o croială clepsidră.

De la opresiune la asumare personala

Dar de ce ne atrage din nou această piesă? Valerie Steele, curator șef la The Museum din cadrul Fashion Institute of Technology din Manhattan, a numit corsetul „probabil cel mai controversat articol vestimentar din istoria modei” în cartea ei din 2001, The Corset: A Cultural History.

Într-un material recent publicat de Vogue, se explorează această renaștere, subliniind o perspectivă fascinantă a lui Steele: „Femeile nu au încetat să poarte corsete. Doar le-au internalizat sub formă de dietă, exerciții fizice, liposucție, abdominoplastie și, recent, Ozempic.”

Recomandari Barry Keoghan rupe tăcerea despre Sabrina Carpenter. Adevărul din spatele zvonurilor

Numai că acum situația s-a schimbat radical. Să fim sincere, chiar și la noi în magazinele mass-market precum Zara sau H&M au apărut zeci de topuri tip corset, semn că tendința a prins rădăcini și pe străzile din România. Astăzi, piesa nu mai e o obligație, ci o declarație de stil. „Corseteria de astăzi transmite clar ideea sunt puternică, sunt sexy”, continuă Steele, dând ca exemplu prezentarea de la Paris Fashion Week a fondatorilor Matières Fécales, Hannah Rose Dalton și Steven Raj Bhaskaran. Show-ul lor a inclus peste 15 siluete clepsidră pe o varietate de corpuri.

Uneori, corsetele chiar rezolvă durerea în loc să o provoace, cum este cazul corsetelor medicale realizate la Hospital for Special Surgery din Manhattan pentru afecțiuni precum scolioza.

Cum se simte pe bune un corset modern

Dacă ești curioasă cum e să probezi unul autentic, experiența jurnalistei Margaux Anbouba este grăitoare. Ea a vizitat magazine de top din New York, de la afacerea de familie Orchard Corset din Lower East Side (unde proprietarii Peggy și Ralph Bergstein lucrează printre cutii cu etichete scrise de mână precum Christian Lacroix Couture Panties și Half Slips XL), până la Agent Provocateur din SoHo.

Recomandari Zendaya și Kylie Jenner aduc înapoi slapii care pot costa și 600 de dolari

La Agent Provocateur, o asistentă a tras de șireturi până a redus aproape trei inci din talie. Jurnalista a plecat acasă cu un waspie din plasă neagră de la ei și un corset underbust din satin de la Orchard. Logodnicul ei a avut o reacție pe care multe dintre noi am recunoaște-o instant: „Arată bine, dar pare că ar fi neplăcut la atingere. Cât de multe poți face de fapt în el?”

Iar cererea pentru astfel de piese este imensă. Illisa, proprietara buticului Illisa’s Vintage Lingerie din Sutton Place (cu clienți precum Gaultier și Azzedine Alaïa), confirmă că afacerea explodează de fiecare dată când apare o dramă istorică de succes, precum Wuthering Heights sau Bridgerton. Până la urmă, așa cum a demonstrat și podiumul Erdem pentru primăvara 2026, corseteria purtată peste haine poate fi extrem de vizuală.

O alegere asumată in garderoba

Modelul și actrița Hari Nef vede lucrurile similar. Introdusă în lumea corsetelor de Jacqueline Durran, regizoarea de costume pentru Barbie, Nef a purtat la Met Gala 2024 o piesă creată de Mr. Pearl. „Mi s-a făcut un corset la comandă care mi-a dat proporțiile unei Barbie cu toată modificarea corporală învechită, contextul întunecat și insidios al unui corset”, povestește ea.

Deși aproape a leșinat pe scările evenimentului, Nef apreciază libertatea absolută de a alege: „Poți purta un corset într-o zi și o talie căzută în următoarea.” Între noi fie vorba, exact asta propun și designeri precum Matthieu Blazy la Chanel sau Miuccia Prada la Miu Miu, care au trimis pe podium ținute cu talie căzută, complet fluide.

Pentru o experiență supremă de fitting, Jackson Wiederhoeft creează corsete manual în Garment District din Manhattan. Procesul implică 19 măsurători (inclusiv ceea ce ei numesc „cea mai mică talie”), mărimi de la 00 la 30 și subtipuri anatomice precum curvy, athletic, petite sau flare. Este cel mai confortabil corset posibil, dar prețul echivalează cu chiria pe trei luni.

Așa că, la finalul unei seri în care iei masa la un restaurant bun, cum a făcut Margaux la restaurantul palestinian Ayat, s-ar putea să simți nevoia să desfaci șireturile și să îl arunci direct în geantă. Când prietena ei a întrebat-o: „Deci ai terminat cu corsetele?”, răspunsul a fost cel mai onest posibil. Azi da, dar mâine probabil le va strânge la loc.