Nu știi cu ce să te îmbraci pe vremea asta schimbătoare? Nu ești singura. Dar chef-ul TV Clodagh McKenna, la 50 de ani, pare să fi găsit soluția perfectă: o ținută șic cu pantaloni din in care nu doar că arată grozav, dar sunt și extrem de confortabili, având un efect de subțiere a taliei.

Ținuta care a atras toate privirile

Într-o postare recentă pe Instagram, Clodagh a oferit inspirație pură pentru zilele calde, cu un ansamblu lejer, compus din piese de in și rafie. Ea ne reamintește că primăvara și vara nu înseamnă neapărat doar fuste sau pantaloni scurți. O pereche de pantaloni din in, cu o croială potrivită și largă, poate fi la fel de răcoroasă și de flatantă.

Clodagh a purtat o pereche de pantaloni cu dungi de la Boden, modelul Kensington Linen Trousers. Iar pentru a completa look-ul, a ales o cămașă lejeră, tot din in, băgată parțial în pantaloni, o geantă plic din rafie și o pereche de sandale simple, maro, cu talpă joasă. Simplu, dar de efect.

Secretul pantalonilor din in: confort și eleganță

Piesele din in au, e drept, un preț ceva mai ridicat, însă pantalonii aleși de Clodagh beneficiază în prezent de o reducere de 15% la Boden. Sunt confecționați din 100% in, ceea ce îi face ideali pentru orice zi caldă, fiind un material respirabil care te ajută să te răcorești, nu să transpiri. Modelul purtat de ea se numește Marfly, o combinație de dungi verzi-salvie pe un fundal bej.

Croiala este una largă, ceea ce îi face și mai aerisiți, și sunt concepuți să se așeze pe talia naturală, fără să strângă sau să creeze disconfort. Într-o analiză a ținutei publicată recent de Hellomagazine, se arată că recenziile pentru acest model sunt excelente. O clientă a magazinului Boden a comentat: „Eleganți, finisați și ușor de purtat. Inul se simte robust, așa că pantalonii își păstrează bine forma pe parcursul zilei.”

O investiție pe termen lung.

Cum poți recrea look-ul lui Clodagh

Vrei să încerci și tu o astfel de ținută? E mai simplu decât pare. Poți asorta pantalonii, la fel ca și Clodagh, cu o cămașă din in. Găsești o mulțime de variante, iar un model accesibil este cămașa 100% in de la H&M, la prețul de 27.99 lire sterline. Poart-o lejer, cu mânecile suflecate și băgată parțial în betelie.

Dacă vrei să transformi ținuta într-una mai elegantă, schimbă sandalele joase cu o pereche de sandale structurate, cu toc, sau chiar cu o pereche de mocasini. Iar în locul cămășii poți opta pentru un tricou dintr-un material mai prețios, purtat cu un sacou asortat (sau chiar cu o vestă bej, foarte în tendințe).

Accesoriul care face diferența

Dar Clodagh a punctat perfect cu geanta ei din rafie. Vara pur și simplu strigă după acest material. Modelul ei, Boden Raffia Moon Clutch, are o formă structurată care adaugă o notă mai formală unui material altfel foarte relaxat. Anul acesta, pe bune, găsești genți din rafie în toate formele și mărimile, multe dintre ele fiind mult mai rigide și mai elegante decât modelele din anii trecuți.

Clodagh este cunoscută pentru garderoba ei de vacanță plină de culoare și accesorii cheie. Unul dintre cele mai memorabile accesorii ale sale a fost o geantă din rafie în formă de pește. Chiar dacă acel model nu mai este disponibil la Boden, ne amintește un lucru esențial: moda poate fi și amuzantă, nu doar funcțională. Un astfel de accesoriu neașteptat poate aduce un strop de bucurie unei ținute clasice, cum ar fi o pereche de blugi și un tricou.