Pantofii considerați „urâți” revin în forță, iar de data aceasta în centrul atenției sunt saboții. De la modelele inspirate din anii ’70 și până la interpretări moderne, acest tip de încălțăminte a dominat podiumurile pentru primăvara 2026 și a fost deja adoptat de vedete de la Hollywood, semnalând o tendință clară pentru sezonul cald.

De la podium la strada

Revenirea saboților a fost greu de ignorat pe podiumurile de primăvară 2026, unde versiuni actualizate ale acestui pantof au completat o gamă largă de ținute. Iar la Bottega Veneta, saboții din piele împletită și cauciuc colorat, cu ținte în stilul anilor ’70, au creat un echilibru perfect între vechi și nou. Alți designeri au explorat teritoriul sandalelor-sabot.

Zimmermann a mizat pe platforme retro din lemn, în timp ce Simone Rocha a propus modele de tip mule din PVC, decorate cu cristale. varietatea este uriașă.

Validarea vedetelor de la Hollywood

Dincolo de podiumuri, celebrități de prim rang precum Julianne Moore, Meryl Streep, Zendaya și Anne Hathaway contribuie la cimentarea acestui trend. Ele demonstrează că saboții sunt atât practici, cât și potriviți oricărei vârste. V-ați fi gândit la asta?

Julianne Moore a purtat saboții Gondola din piele împletită de la Bottega Veneta în primul rând la prezentarea de modă a casei din februarie, alegând un model alb pentru a contrasta cu o ținută complet neagră. În schimb, în timpul turneului de presă pentru „The Drama”, Zendaya a demonstrat atractivitatea sabotului pentru Generația Z. Pe bune, a apărut într-o pereche de saboți Dansko de 140 de dolari, asortați la un ansamblu elegant, alb-negru. Anne Hathaway și Halle Berry au fost și ele văzute purtând modele clasice, din lemn, Berry fiind fotografiată recent în Paris cu o pereche de saboți negri cu ținte.

Cum ii porti si cat costa

Dar, până la urmă, cum integrăm acest trend în garderoba de zi cu zi? Farmecul lor constă în versatilitate. Pot fi asortați cu rochii sau fuste statement pentru un aer boem sau pot completa o ținută mai elegantă, alături de blugi și pantaloni din in, mai ales dacă optezi pentru o versiune cu toc.

Prețurile variază enorm.

O pereche de saboți din lemn de la Simon Miller costă 253 de dolari (reduși de la 395 de dolari), în timp ce modelul Gondola de la Bottega Veneta ajunge la 1.700 de dolari. Există și opțiuni intermediare: sandalele-sabot de la Tory Burch sunt 350 de dolari, platformele Dr. Scholl’s costă 160 de dolari, iar modelele din PVC de la Farm Rio se vând cu 228 de dolari. Pentru un look de designer, sandalele-sabot din lemn de la Simone Rocha au un preț de 925 de dolari.

Considerați cândva pur utilitari, saboții au reintrat în discuția modei ca un pantof statement cu potențial pe termen lung. Se pare că, în sfârșit, acest pantof își pierde eticheta de „urât” și pășește direct în categoria pieselor de bază din garderobă.