Au trecut 20 de ani, dar așteptarea fanilor a luat sfârșit. Meryl Streep și Anne Hathaway au dat startul turneului de promovare pentru mult-așteptatul film „The Devil Wears Prada 2”, iar prima oprire a fost în Mexico City, unde au etalat deja ținute demne de Runway Magazine.

Ce ne asteapta in noul film

Filmul, care va ajunge pe marile ecrane pe 1 mai, promite o nouă confruntare de zile mari. Potrivit descrierii oficiale, acțiunea o urmărește pe „Miranda Priestly în timp ce își navighează cariera în mijlocul declinului publicațiilor tradiționale și se confruntă cu personajul lui Blunt, Emily Charlton – acum o executivă de rang înalt la un grup de lux cu bugete de publicitate de care Priestly are nevoie disperată.”

Așadar, miza este uriașă. Iar odată cu ea, și presiunea de a livra momente de modă memorabile.

Primele aparitii de pe covorul rosu

Pentru prima oprire a turneului, în capitala Mexicului, actrițele au făcut alegeri vestimentare puternice. Meryl Streep a apărut într-un costum roșu vibrant, semnat Dolce & Gabbana, o declarație de forță și eleganță. Dar Anne Hathaway nu s-a lăsat mai prejos.

Ea a optat pentru o rochie Schiaparelli cu franjuri, accesorizată cu o curea aurie sculpturală, care a atras toate privirile. V-ați fi așteptat la altceva din partea fostei asistente a Mirandei Priestly?

Combinatii surprinzatoare de designeri

Lucrurile devin și mai interesante dacă ne uităm la toate fotografiile oficiale. Într-un set de imagini, Meryl Streep poartă Schiaparelli, în timp ce Anne Hathaway este îmbrăcată într-o creație Stella McCartney. În alt set, rolurile se inversează: Hathaway poartă Schiaparelli, iar Streep alege Dolce & Gabbana. E drept că ambele arată impecabil în oricare dintre variante.

Coordonarea este, perfectă.

Si, dincolo de ținutele de la evenimente, fanii așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce vor purta și celelalte staruri din distribuție, precum Emily Blunt și Stanley Tucci. dacă pe parcursul turneului mondial vom zări și legendarele cizme Chanel din piele peste genunchi sau, de ce nu, poate chiar un pulover bleu-ciel (o referință pentru cunoscători).