Alice Peneacă și Dragoș Caliminte sunt oficial soț și soție, după cununia civilă organizată la Constanța, într-un cadru restrâns, pe litoral. Primele imagini au apărut chiar în mediul online, iar atmosfera merge exact în direcția pe care multe cupluri o caută acum: puțini oameni, mult bun gust și zero exces.

În povestea lor, un detaliu spune mult: după nașterea fetiței lor, în iulie 2023, cei doi au ales să facă acest pas fără spectacol inutil, păstrând linia discretă pe care Alice Peneacă a avut-o în viața personală după divorțul de Bobby Păunescu. Pentru tine, dacă visezi la o cununie civilă mică, asta e partea utilă: eleganța nu stă într-o listă mare de invitați, ci în câteva alegeri bine făcute.

Cununia civilă a avut loc la Constanța, iar mirii au fost fotografiați pe faleza de lângă Cazinoul Constanța. Locul contează mult într-un astfel de eveniment, fiindcă îți poate construi aproape singur decorul pentru poze. Iar aici, marea, faleza și arhitectura cunoscută a zonei au făcut exact asta.

Alice Peneacă a mers pe o formulă de mireasă foarte actuală: costum ivoar cu fustă mini, pălărie albă cu voal, sandale cu toc cui și un buchet de cale negre. E genul de combinație care spune imediat „cununie civilă chic”, fără să pară prea rigidă. Dacă îți place ideea, merită observat contrastul dintre ivoar și florile negre, fiindcă tocmai acest detaliu dă personalitate unei ținute simple.

O cununie mică poate arăta mai memorabil decât un eveniment încărcat

Și Dragoș Caliminte, antreprenor din Constanța, a ales aceeași linie vizuală, cu un costum elegant într-o nuanță bej-gri. Împreună, cei doi au mers pe o paletă calmă, luminoasă, potrivită pentru mare și pentru o ceremonie de zi. Dacă te uiți la astfel de apariții pentru idei, exact asta merită păstrat: când ținutele sunt în aceeași familie de tonuri, fotografiile ies coerent fără efort.

Evenimentul vine după o relație discretă și după un moment important în familia lor, nașterea fiicei în iulie 2023. Pentru publicul care urmărește astfel de povești, farmecul nu stă doar în vestea că s-au căsătorit, ci și în felul în care au făcut-o: fără supralicitare, fără o expunere continuă, dar cu câteva imagini atent alese care spun destul.

Asta face diferența și pentru cititoare. Când vezi o ceremonie restrânsă reușită, apare și ideea foarte practică: nu ai nevoie de un format grandios ca să iasă bine. Uneori, o locație puternică, o ținută clară și un styling bine gândit sunt suficiente. Ba chiar pot lăsa o impresie mai puternică decât un eveniment încărcat de detalii care se bat cap în cap.

Alice Peneacă anunțase încă din ianuarie 2026 că nunta este deja pusă la punct

Planurile lor nu au apărut peste noapte. În ianuarie 2026, Alice Peneacă spunea că data și locația fuseseră deja stabilite, iar invitații primiseră deja anunțul de tip save the date. Potrivit Unica, modelul vorbea atunci despre etapa în care se aflau cu organizarea.

„Am stabilit data, am stabilit locația, însă nu aș vrea ca aceste detalii să le fac publice. Suntem în punctul în care trebuie să alegem partea de catering, florile, detaliile, formațiile de muzică, trebuie să punem totul la punct. La acest moment am stabilit data și locația, rochia este în curs de a fi gata. Încet, încet, mai este timp. Dar am trimis deja save the date-ul pentru oameni, și odată ce stabilim toate detaliile legate de oră, locație și așa mai departe, o să trimitem și invitațiile.”

Citatul spune ceva foarte recognoscibil pentru multe femei care organizează un eveniment: chiar și când ai decis lucrurile mari, detaliile mici îți ocupă toată agenda. Cateringul, florile, muzica, invitațiile, ținuta. Toate vin peste tine odată. Iar dacă alegi o cununie civilă simplă, poți vedea aici un avantaj concret: reduci presiunea și păstrezi energia pentru lucrurile care chiar contează pentru voi.

Ce se vede până acum și ce rămâne inspirație bună pentru o mireasă urbană

Din informațiile publice de până acum, se știe clar unde au fost surprinși mirii după ceremonie, cum au ales să se prezinte și faptul că evenimentul a fost unul restrâns. Nu apar, în schimb, detalii publice despre cine a realizat ținutele, cine au fost martorii sau invitații prezenți și nici despre pasul următor legat de nunta religioasă. Dar, sincer, nici nu e nevoie de o listă lungă ca să înțelegi de ce aceste imagini prind atât de bine.

Povestea funcționează pentru că are ceva foarte actual: dragoste discretă, familie deja așezată și un eveniment care nu pare făcut pentru validare publică. Alice Peneacă, după mariajul anterior cu regizorul Bobby Păunescu, a ales să își țină viața personală departe de expunere, iar cununia de acum confirmă un nou capitol, unul mult mai așezat.

Dacă rămâi cu o singură idee de stil de aici, merită să fie aceasta: un costum ivoar bine ales, un accesoriu cu personalitate, cum a fost pălăria albă cu voal, și un buchet neașteptat, cum sunt calele negre, pot construi una dintre cele mai elegante variante pentru o cununie civilă la malul mării sau într-un oraș mare. Iar primele imagini cu Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au fost făcute pe faleza de lângă Cazinoul Constanța.