Vara aceasta aduce înapoi nostalgia anilor 2000 și transformă complet felul în care ne pregătim bagajele pentru vacanță. O geantă iconică revine pe piață după două decenii, în timp ce colecțiile capsulă pun accent pe piese versatile, purtabile atât pe plajă cât și în oraș. Cifrele sunt destul de clare, edițiile trecute ajungând să se revândă chiar și cu 1000 de lire sterline.

Ce-ar fi dacă am reuși să creăm o garderobă care ne simplifică viața, nu o complică? Dincolo de etichete, miza reală a acestor lansări este inteligența cu care alegem să ne îmbrăcăm și sustenabilitatea bugetului nostru. Faptul că designerii mizează pe haine pe care le poți purta la o petrecere pretențioasă, dar și la o cină relaxată pe faleză, ne arată că industria începe, în sfârșit, să respecte timpul femeilor reale.

Și totuși, cum am ajuns la această febră a pieselor de arhivă? Acum mai bine de 20 de ani, prima colaborare dintre Longchamp și designerul Jeremy Scott pentru modelul „Greetings from Paris” a creat o veritabilă isterie. Gențile acelea au devenit instantaneu piese de colecție, fiind purtate non-stop de celebrități precum Rihanna, Gigi Hadid sau Miley Cyrus.

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Nostalgia care se poartă pe umăr

Iar acum istoria se repetă. Noua versiune a genții de voiaj Le Pliage, intitulată „Greetings from New York”, transformă orizontul Manhattanului într-o carte poștală. Gândește-te la ea ca la un companion de călătorie perfect, care rezolvă problema spațiului fără să sacrifice estetica. Detaliul care face diferența este mesajul scris de mână chiar pe imprimeu.

„Mi-aș dori să fii aici! Cu drag, Jeremy” – Jeremy Scott, Designer

Așa cum semnalează Marieclaire într-un material recent despre tendințele estivale, aceste ediții limitate continuă să se vândă pe piața secundară la prețuri uriașe. E clar că o investiție inteligentă într-un accesoriu de calitate rezistă testului timpului.

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Versatilitate pentru zile lungi

Trecând de la accesorii la haine, colecția capsulă Cabana lansată de brandul britanic Wiggy Kit ne rezolvă fix problema bagajului supraîncărcat. Inspirată de fotografiile retro ale lui Slim Aarons, linia aduce imprimeuri nostalgice și materiale practice precum frotirul. O rochie de plajă poate deveni ușor o ținută de seară în oraș dacă îi adaugi sandalele potrivite. chiar nu ai nevoie de zece rochii diferite pentru un singur weekend prelungit.

Când vine vorba de evenimentele verii, planificarea este esențială. Căutăm acele rochii pe care nu le vezi la toată lumea, dar pe care le poți stiliza diferit pentru a le purta din nou și din nou, fie că vorbim de piese de la Reiss Atelier, Zara sau Tuckernuck.

Arta bijuteriilor la superlativ

Dar moda nu înseamnă doar haine, ci și modul în care alegem să ne accesorizăm poveștile. Casa italiană Pomellato anunță prima sa expoziție la Paris, „The Revolutionary Jeweller”, care va avea loc la Palais de Tokyo. Evenimentul, curatoriat alături de Alba Cappellieri, celebrează felul în care brandul a redefinit bijuteria modernă.

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Piesele expuse sunt absolut spectaculoase. Vorbim despre creații înalte de bijuterie, cum ar fi inelul Asimmetrico Tanzanite, care prezintă un tanzanit cu tăietură neregulată de 55,96 carate, înconjurat de diamante pavé.

Expoziția de la Paris se va desfășura între 24 iunie și 20 iulie 2026, lăsându-ne suficient timp să ne planificăm o escapadă franceză. Până atunci, rămâne de văzut care dintre aceste piese de vară va deveni noua uniformă neoficială a sezonului și cât de repede se vor epuiza stocurile din magazine.