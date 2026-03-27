Victoria Beckham și-a surprins fanii joi seara pe Instagram cu o apariție neașteptată. Creatoarea de modă, în vârstă de 51 de ani, a publicat o fotografie în care poartă o rochie furou de un albastru pastel, o culoare pe care aproape niciodată nu o alege, preferând de obicei piese sobre, în nuanțe de negru, alb sau bleumarin.

O apariție complet neașteptată

Imaginea pare să fi fost realizată în studioul său de creație, în timpul unei sesiuni de probe. Rochia, un model delicat, de primăvară, are un tiv cu dantelă, o fustă în trepte și bretele subțiri, tip spaghetti. E drept că stilul este o schimbare majoră pentru VB, cunoscută pentru croielile moderne și culorile îndrăznețe. „Zi însorită pentru probe”, a scris ea simplu, alături de fotografie.

Noua înfățișare, cu părul vopsit în stil ombré și aranjat în bucle lejere, i se potrivește de minune tenului său măsliniu și siluetei minione.

Un brand de lux cu pierderi uriașe

Dar dincolo de aparițiile impecabile, povestea brandului său este mult mai complexă. Cu o avere estimată la 70 de milioane de lire sterline, în mare parte datorită mărcii sale de modă, Victoria a primit în 2017 un OBE (Ordinul Imperiului Britanic) de la Prințul William pentru contribuțiile aduse industriei.

Și totuși, în ciuda fanilor celebri, brandul de lux s-a luptat ani la rând să devină profitabil. Pierderile au fost de 12,5 milioane de lire sterline în 2018, crescând la o sumă uriașă de 16,6 milioane de lire sterline în 2019.

Pandemia nu a făcut decât să înrăutățească situația.

Problemele lanțului de aprovizionare și scăderea cheltuielilor pentru produse de lux au cimentat dificultățile financiare ale mărcii, subiect atins și în documentarul său Netflix din 2025.

Omul care a întors soarta afacerii

Numai că lucrurile s-au schimbat. Punctul de cotitură a venit în 2018, odată cu aducerea lui Ralph Toledano (un veteran al industriei modei) în funcția de președinte al companiei. De atunci, brandul a atins noi culmi și a devenit profitabil, fiind acum considerat o marcă de lux alături de alte nume mari din industrie. V-ați fi gândit că drumul de la Posh Spice la un imperiu fashion a fost atât de anevoios?

Mai mult decât o fostă membră Spice Girls

Până la urmă, Victoria este acum privită ca o creatoare de modă în sine și nu mai este definită doar de trecutul său de pop star. A evoluat constant, și-a extins afacerea cu linia de machiaj Victoria Beckham Beauty și și-a prezentat colecțiile an de an la săptămânile modei.

Iar implicarea familiei în lumea modei și a artei continuă. Fiica sa, Harper, a însoțit-o la Săptămâna Modei de la Paris, în timp ce fiul cel mic, Cruz, face parte dintr-o trupă indie, The Breakers, formată în 2025.