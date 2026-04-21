Jennie, starul K-pop din trupa Blackpink, și Beats își unesc din nou forțele pentru o lansare specială. Este vorba despre căștile Beats Solo 4 Jennie Special Edition în varianta Onyx Black, care vor avea un preț de 199,99 dolari și vor fi promovate printr-o campanie ce include o piesă nelansată a artistei.

O colaborare personală

„Am știut dintotdeauna că prima mea lansare cu Beats a fost doar începutul poveștii,” a declarat Jennie. Artista consideră că această nouă ediție limitată reflectă o etapă importantă din viața ei.

Acum, povestea continuă.

„Acest al doilea capitol reprezintă cu adevărat evoluția și autodescoperirea mea personală. Am vrut să creez ceva care să se simtă atât puternic, cât și personal, și sunt atât de entuziasmată ca toată lumea să experimenteze acest nou capitol alături de mine prin aceste căști elegante,” a adăugat ea. Pe bune, pare că artista s-a implicat total în acest proiect.

O piesă nouă și un pop-up exclusivist

Iar piesa nouă nu e doar un detaliu de marketing. Beats a confirmat că melodia, care va fi prezentată în campania de promovare, conține versul „Am făcut asta deja o dată și o voi face din nou”. V-ați gândit vreodată cum se leagă muzica de un produs în felul acesta?

Pentru a marca lansarea, vineri va fi organizat un pop-up în cartierul Seongsu din Seul. Acolo, fanii vor putea fi primii care testează căștile Onyx Black și vor pleca acasă cu un breloc-talisman în ediție limitată, un mic bonus pentru cei mai înfocați susținători.

Istoricul unui succes fulminant

Numai că parteneriatul dintre Jennie și Beats nu este la prima abatere. Starul K-pop a fost imaginea campaniei Beats Solo Buds în 2024. Apoi, în 2025, a fost cap de afiș pentru ediția specială Ruby Red Beats Solo 4 – Jennie Special Edition, un model cu referințe la albumul său (unul de un roșu aprins) care s-a epuizat în mai puțin de 24 de ore din magazinele online Apple. Cifrele vorbesc de la sine.

Detalii despre lansare

Bun, și cum pui mâna pe ele? Noile căști vor fi disponibile de vineri online și la anumiți retaileri online. Piețele vizate sunt SUA, Marea Britanie, China, Coreea de Sud, Japonia, Filipine, Singapore și Thailanda. Prețul, așa cum am menționat, este de 199,99 dolari.

Această colaborare vine la scurt timp după ce Jennie a fost numită ambasador global pentru un alt brand de renume, Ray-Ban, la începutul acestei luni, consolidându-și statutul de icon global.