Politicianul local Regina Ip a devenit vedeta neașteptată la ediția din acest an a ComplexCon Hong Kong. Sesiunea sa de meet-and-greet de sâmbătă a adunat sute de fani entuziaști, rivalizând cu popularitatea unor nume grele precum directorul artistic al târgului, Kasing Lung, sau Jennie Kim de la Blackpink, care a încheiat evenimentul duminică seară.

Un politician-icon la un festival de streetwear

Dar popularitatea sa nu a apărut peste noapte. În ultimii ani, Ip și-a creat o comunitate online considerabilă în Hong Kong, după ce a trecut printr-o transformare de imagine de succes. A renunțat la imaginea de birocrat rigid pentru a deveni un icon nonconformist, cunoscut pentru simțul umorului, folosirea meme-urilor pentru a interacționa cu urmăritorii și alegerile vestimentare îndrăznețe.

Lansări exclusive și cozi uriașe

ComplexCon Hong Kong, aflat la a treia ediție, a unit branduri de streetwear, artiști contemporani, muzicieni și fani într-un cadru dominat de consumerism, cu lansări globale și colaborări exclusive. Printre cele mai căutate produse s-au numărat sneakerșii Air Jordan 1 High OG x V.A.A., lansați în cadrul unei instalații speciale dedicate arhivei lui Virgil Abloh, fostul director artistic al Louis Vuitton pentru bărbați. si, noua colecție a brandului Lloud, deținut de Lisa de la Blackpink, și prima colaborare dintre Clot și Gundam pentru o reimaginare a robotului umanoid RX-78-02 au atras atenția.

Coada pentru produsele exclusive a fost imensă.

Kasing Lung, artistul momentului

Și mai greu de obținut au fost produsele din cele mai recente colaborări ale lui Kasing Lung, creatorul Labubu și al seriei The Monsters. Artistul, care tocmai a anunțat realizarea unui lungmetraj cu Labubu în colaborare cu Sony Pictures Entertainment și Paul King (regizorul din spatele filmelor „Wonka” și „Paddington”), a avut o prezență copleșitoare. Acesta a colaborat din nou cu Globe Trotter pentru un set de 50 de valize de mână, a creat o pălărie unicat pentru o viitoare licitație caritabilă și a lansat o linie de haine cu brandul SMG al cântărețului JJ Lin.

Pe lângă acestea, a prezentat o vitrină în ediție limitată realizată în parteneriat cu Lane Crawford și producătorul elvețian de mobilier USM Modular Furniture. Hibridul dintre mobilă, artă și obiect de colecție va fi lansat oficial în aprilie, la Salone del Mobile din Milano. Să nu uităm nici de cele trei figurine Labubu în ediție limitată, special concepute de Lung pentru festival, care au generat cozi interminabile încă de la deschiderea porților.

Viziunea oficială a evenimentului

La ceremonia de deschidere, Rosanna Law, secretar pentru cultură, sport și turism al guvernului din Hong Kong, a descris târgul din acest an drept o „combinație impresionantă și dinamică de programe de cultură pop”. Ea s-a arătat încrezătoare că evenimentul va ajunge la un public global, păstrând în același timp o amprentă locală. Dar ce înseamnă, pe bune, un astfel de festival dincolo de aglomerație și produse exclusive?

Iar Bonnie Chan Woo, fondatoarea și organizatoarea ComplexCon Hong Kong, a subliniat evoluția târgului. Ea a descris „comunitatea și co-creația” drept ideile de bază ale festivalului, menționând că obiectivul din acest an este de a depăși granițele modei, artei și muzicii, creând în același timp un spațiu imersiv pentru inspirație și un dialog mai profund.