Promisiunea de mai multă masă musculară, de recuperare mai rapidă și de o piele mai fermă este tentantă. Totuși, peptidele injectabile nereglementate, vândute online pentru aceste efecte, nu sunt licențiate pentru uz uman. În cazul femeilor, riscul poate fi chiar mai mare decât pentru bărbați.

Femeile sunt de 1,5 până la 2 ori mai predispuse decât bărbații să aibă o reacție adversă la un medicament. Această diferență ține de biologie: femeile folosesc mai des medicamente pe bază de rețetă, trăiesc mai mult și au o predispoziție mai mare la afecțiuni cronice precum osteoporoza, lupusul și artrita reumatoidă. Când vorbim despre peptide care acționează asupra hormonilor sau se injectează în abdomen, aceste diferențe sunt semnificative.

Vulnerabilitatea corpului feminin la injecțiile cu peptide

Dacă ați văzut peptide promovate pe rețelele sociale ca soluție de wellness, anti-aging sau fitness, merită să luați în serios următorul aspect: ciclul menstrual depinde de un sistem fin reglat între creier și ovare. Peptidele care modifică artificial nivelurile hormonale pot dezechilibra acest sistem. Această dereglare poate duce la dezechilibre hormonale, disfuncție ovariană și un risc crescut de avort spontan.

Anatomia contează. Femeile tind să stocheze grăsimea în jurul șoldurilor, coapselor și feselor, nu în abdomen, ceea ce lasă mai puțină „amortizare” de grăsime pentru injecțiile în stomac. Bărbații sunt, de obicei, mai grei, au o suprafață corporală mai mare și mai multă apă în corp. Aceasta înseamnă că aceeași doză se diluează mai puțin la o femeie de vârstă și greutate similare și poate produce efecte mai puternice.

Perioada cea mai sensibilă este pentru femeile de vârstă fertilă și pentru cele însărcinate. Miza aici nu mai este doar un efect neplăcut trecător, ci complicații reproductive și expuneri care pot afecta sarcina.

Două peptide promovate pentru fitness pot crește retenția de lichide

Ipamorelin și CJC-1295 sunt două peptide comercializate pentru creșterea musculară și anti-îmbătrânire. Ele cresc producția de hormon de creștere și IGF-1. Efectul nu se limitează la promisiunile de sală sau de oglindă: pot produce creșteri susținute ale acestor niveluri, provocând umflături și retenție de lichide.

Dacă observați umflături, retenție de apă sau o reacție diferită a corpului după ce luați astfel de produse, nu tratați asta ca pe un detaliu minor. Acestea sunt semne concrete menționate în datele publicate.

TB-500 ridică semne de întrebare în zona antiinflamației

Timosina beta-4, cunoscută și ca TB-500, este o versiune sintetică a unei peptide naturale implicate în repararea țesuturilor. Tocmai de aceea este promovată pentru reducerea inflamației și pentru flexibilitate. Însă, există un aspect pe care reclamele îl ocolesc.

Peptida naturală a fost găsită și în celulele mai multor tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân și unele forme comune de cancer pulmonar. Datele publicate arată un detaliu care schimbă perspectiva: în 2021, ratele cancerului pulmonar la femeile americane sub 65 de ani le-au depășit pe cele ale bărbaților de aceeași vârstă, inversând o tendință de decenii. Femeile sunt adesea diagnosticate într-un stadiu mai avansat.

Acest lucru nu înseamnă că orice produs promovat online duce automat la cancer. Înseamnă că, atunci când un ingredient este împins agresiv spre consum fără reglementare și fără un control clar al concentrației, riscul nu mai poate fi tratat ca un moft de beauty.

GHK-Cu injectabil aduce riscuri diferite față de creme

Dacă ați auzit de GHK-Cu, probabil îl știți din cremele anti-îmbătrânire. Este un complex tripeptidă-cupru popular în produse pentru piele, unde studiile de laborator sugerează că ar putea susține producția de colagen și elasticitatea. Însă, forma injectabilă este o altă poveste.

Prin injectare, doza poate fi mult mai mare și ocolește barierele digestive și cutanate. Potrivit Medicalxpress, excesul de cupru în organism poate provoca dureri abdominale, greață și vărsături. În timpul sarcinii, riscul de naștere prematură crește cu 30% pentru fiecare microgram suplimentar pe mililitru de cupru în sângele mamei, scurtând sarcina cu o medie de 1,6 zile.

Excesul de cupru a fost legat și de creșterea restricționată în uter, probleme neurologice la bebeluș și mai multe afecțiuni ginecologice. Dacă un produs vă este prezentat online ca o scurtătură spre „glow”, dar este injectat și fără un control clar al dozei, diferența față de o cremă de raft este considerabilă.

Cum puteți filtra mai bine promisiunile văzute pe social media

Industria wellness online câștigă bani din acest tip de promisiune rapidă, iar publicul este vulnerabil la ele. Studiile anterioare arată că doar 3-5 postări consistente de la un „expert” online pot forma o opinie inițială rezistentă la schimbare, chiar dacă informația este falsă. În același timp, funcțiile de protecție pentru minori pe platforme precum Instagram și TikTok au o rată de eșec de cel puțin 50%, ceea ce permite expunerea la conținut sensibil și neverificat.

Aici aveți un filtru simplu și foarte util: dacă produsul este injectabil, nu este licențiat pentru uz uman și nu există o modalitate fiabilă de a ști concentrația reală din fiolă, nu vorbim despre un moft inofensiv de wellness. Vorbim despre un risc pe care îl integrați în corpul dumneavoastră, nu despre o simplă achiziție.

Un alt aspect important: faptul că un ingredient există și în creme nu face automat sigură versiunea lui injectabilă. GHK-Cu este exemplul perfect.

Semnele pe care nu ar trebui să le ignorați

Datele publicate indică deja câteva reacții concrete: umflături, retenție de lichide, dureri abdominale, greață și vărsături. Dacă apar, ele merită tratate ca semnale de alarmă, mai ales la produsele cumpărate online, unde concentrația reală din fiolă nu poate fi verificată sigur de cumpărător.

Până când apar produse clar reglementate și informații solide despre siguranță, cea mai sănătoasă decizie este să nu tratați peptidele nereglementate ca pe o scurtătură de beauty sau fitness. Faptul de la care pornește tot articolul rămâne cel mai important: pentru femei, reacțiile adverse apar de 1,5 până la 2 ori mai des decât la bărbați.