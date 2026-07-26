Vă beți cafeaua pe balcon, mergeți câteva minute pe jos până la birou sau prindeți puțin soare în drum spre primul task al zilei. Așa începe un somn mai bun: un studiu realizat în condiții reale, pe 89 de adulți monitorizați timp de o săptămână, arată că expunerea constantă la lumină naturală puternică, în timpul zilei, duce la o adormire mai rapidă și la un somn de calitate superioară.

Pe parcursul acelei săptămâni de monitorizare, participanții care au petrecut mai mult timp în lumină naturală au adormit mai devreme, s-au trezit mai devreme și au avut un program de somn mai constant. Acest lucru contează mai ales dacă simțiți oboseală seara, dar somnul întârzie, iar dimineața porniți greu.

Miza este simplă: vorbim despre un gest gratuit, ușor de integrat într-o zi normală, fără aplicații, suplimente sau reguli complicate de seară. Lumina naturală din timpul zilei reduce secreția de melatonină, crește vigilența și pregătește corpul pentru somn aproximativ 14-16 ore mai târziu. Corpul își ia semnalul de start dimineața, nu când stingeți veioza.

Constanța expunerii la lumină influențează somnul profund

Studiul a corelat un nivel similar de expunere la lumină naturală, zi de zi, cu mai mult timp petrecut în faza de somn profund în prima parte a nopții. Aceasta este etapa esențială pentru recuperarea organismului. Prin urmare, contează și cum sunt orele de somn, nu doar câte ore dormiți.

Sincronizarea ceasului biologic poate avea de suferit dacă zilele de lucru se petrec aproape integral în interior, iar weekendurile sunt singurele în care stați mult afară. Un ritm de somn mai puțin stabil de la o zi la alta poate fi o consecință.

Potrivit Mediafax, chiar și când cerul este înnorat, lumina de afară rămâne considerabil mai puternică decât iluminatul artificial din majoritatea clădirilor. Așadar, nu trebuie să așteptați o dimineață perfect însorită pentru ca expunerea să conteze.

Ajustări simple pentru un somn mai bun

Studiul nu precizează câte minute sau ore de expunere au adus cele mai bune rezultate, nici ce înseamnă exact „lumină puternică” în luxi. De aceea, nu ar avea sens să transformați asta într-o regulă rigidă. Dar direcția este clară: mai multă lumină naturală, mai constant, în prima parte a zilei sau de-a lungul ei.

În practică, recomandările specialiștilor sunt simple: o plimbare matinală, cafeaua băută pe balcon, prânzul în aer liber sau mutarea biroului lângă o fereastră. Dacă lucrați mult în interior, aceste ajustări mici pot face diferența între o zi în care trageți de dumneavoastră și una în care simțiți mai multă energie.

Studiul nu detaliază dacă rezultatele au fost diferite între femei și bărbați sau între grupe de vârstă, nici dacă există alternative eficiente, cum ar fi lămpile speciale, pentru cei care nu se pot expune la lumina naturală. Ceea ce arată clar este legătura dintre lumina naturală din timpul zilei și un somn mai bun, într-un moment în care se vorbește mult despre importanța mediului de noapte pentru odihnă, inclusiv despre detalii aparent mici, cum ar fi folosirea nepotrivită a ventilatorului.