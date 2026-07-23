Până acum, smalțul dentar pierdut era tratat ca o problemă fără drum înapoi. Se putea proteja ce a rămas. Se puteau calma simptomele, dar structura distrusă nu putea fi refăcută. Tocmai aici apare schimbarea adusă de cercetătorii de la Universitatea din Nottingham, care au creat un gel dentar capabil să regenereze smalțul, imitând procesele biologice naturale.

Gelul a fost dezvoltat de cercetătorii de la Școala de Farmacie și Departamentul de Inginerie Chimică și de Mediu de la Universitatea din Nottingham. Studiul a fost publicat în revista Nature Communications.

Dacă tehnologia ajunge în produse comerciale, ar putea fi o soluție pentru carii, pentru dinții sensibili și pentru intervențiile dentare costisitoare și neplăcute. Miza este mare, deoarece deteriorarea smalțului este un factor major în afecțiunile dentare care afectează aproape 50% din populația globală.

Spre deosebire de tratamentele convenționale, gelul nu conține fluor. Materialul este compus din proteine care folosesc calciul și fosfatul din salivă pentru a ghida formarea unor noi cristale minerale, într-un proces numit mineralizare epitaxială.

Astfel, noul gel nu doar întărește smalțul rămas sau reduce disconfortul, ci reconstruiește partea pierdută. A fost gândit tocmai pentru smalțul demineralizat sau erodat și pentru dentina expusă, care cauzează adesea sensibilitate la rece, cald sau alimente acide.

Tehnologia poate trata și sensibilitatea dentară prin creșterea unui strat mineral asemănător smalțului peste dentina expusă. Cercetătorii spun că materialul nou se integrează organizat în structura dintelui, nu funcționează doar ca o peliculă de protecție temporară Sciencedaily.

Rezultatele testelor: Ce s-a verificat și de ce contează

Un aspect esențial este rezistența materialului la condiții reale. De aceea, testele au mers mai departe de laborator. Materialul regenerat a fost verificat în condiții care simulează periajul, masticația și contactul cu alimente acide.

Rezultatul obținut a fost că țesutul regenerat a demonstrat un comportament mecanic similar cu cel al smalțului natural sănătos. Pentru cine a trecut prin sensibilitate dentară sau prin discuții repetate despre eroziune, acest rezultat face diferența între o idee teoretică și o soluție cu potențial real.

Dr. Abshar Hasan, bursier postdoctoral și autor principal al studiului, a explicat cum funcționează materialul și ce au arătat testele:

„Smalțul dentar are o structură unică, ce îi conferă proprietățile remarcabile care ne protejează dinții de-a lungul vieții împotriva agresiunilor fizice, chimice și termice. Când materialul nostru este aplicat pe smalțul demineralizat sau erodat, sau pe dentina expusă, acesta promovează creșterea cristalelor într-o manieră integrată și organizată, recuperând arhitectura smalțului nostru natural și sănătos. Am testat proprietățile mecanice ale acestor țesuturi regenerate în condiții care simulează «situații din viața reală», cum ar fi periajul dinților, masticația și expunerea la alimente acide, și am constatat că smalțul regenerat se comportă la fel ca smalțul sănătos.”

Lansarea pe piață: Când ar putea ajunge la pacienți

Cercetătorii nu s-au oprit la publicarea studiului. Au înființat un start-up, Mintech-Bio, pentru a comercializa produsul și speră să lanseze un prim produs pe piață până anul viitor.

Deși nu sunt precizate detalii precum prețul, forma exactă a primului produs sau durata efectului unei aplicări, direcția este clară: tehnologia a fost gândită de la început pentru a fi aplicată ușor și rapid și pentru a fi transpusă în mai multe tipuri de produse.

Profesorul Alvaro Mata, de la Catedra de Inginerie Biomedicală și Biomateriale, subliniază că echipa vrea să grăbească trecerea din laborator spre utilizarea reală: