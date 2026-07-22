Iei un medicament pentru slăbit din familia Ozempic sau Wegovy? Ar putea avea un efect neașteptat. Poate chiar asupra poftei de alcool. Un studiu recent leagă semaglutida de o scădere semnificativă a riscurilor medicale asociate consumului de alcool. Aici intră spitalizările și vizitele la urgențe.

Studiul a mai asociat aceste medicamente cu o scădere de 50-60% a riscului de a dezvolta sau de a recidiva în tulburarea de consum de alcool.

Pentru cine urmărește subiectul dintr-un motiv personal, miza este clară. Vorbim despre medicamente aprobate deja pentru diabet și obezitate. Ele ar putea deschide pe viitor o direcție nouă de tratament pentru dependența de alcool. Asta nu înseamnă însă că sunt aprobate acum pentru această problemă. Datele arată o asociere observată în dosare medicale, nu o recomandare de tratament pe cont propriu.

Rezultate promițătoare

Potrivit Independent, rezultatele se adaugă unui context deja discutat intens în jurul acestor tratamente. Ele au devenit foarte populare la nivel mondial pentru pierderea în greutate. În paralel, mai mulți utilizatori au relatat o scădere a poftei pentru alcool, cafea sau cumpărături compulsive.

Semaglutida este substanța activă din Ozempic, Wegovy și Rybelsus. Liraglutida, un medicament din aceeași clasă GLP-1, vândut ca Saxenda și Victoza, a arătat rezultate similare, deși ceva mai puțin pronunțate. Ambele imită hormonul GLP-1, implicat în sațietate și în reglarea zahărului din sânge. Studiul menționează un posibil efect asupra circuitelor de recompensă ale creierului, dar nu precizează mecanismul exact prin care ar scădea pofta de alcool.

Rong Xu, profesor de informatică biomedicală la Case Western Reserve University, a spus:

La ce merită să fii atentă

Partea utilă, aici, este una de prudență. Persoanele care iau deja un astfel de tratament pentru diabet sau obezitate pot înțelege mai bine de ce observă schimbări și în alte obiceiuri, nu doar pe cântar. Dar aceste medicamente nu sunt aprobate pentru tulburarea de consum de alcool.

Asta contează mult. Efectul pare promițător, însă studiul nu clarifică în cât timp apare, dacă se menține pe termen lung, dacă diferă între femei și bărbați ori dacă există o doză mai eficientă. Nici nu oferă un calendar pentru studiile clinice care ar putea duce la o aprobare oficială pe această indicație.

Cu alte cuvinte, nu este un motiv pentru automedicație, nici pentru a schimba singură tratamentul. Când discuția te atinge direct, mai ales dacă există dependență sau recăderi, pasul firesc rămâne o evaluare medicală. Nu folosirea acestor medicamente „după ureche”, pentru un efect încă neconfirmat clinic.

William D. W. H. W., psihiatru, a rezumat astfel concluzia studiului: