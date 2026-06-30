Nu trebuie să te doară nimic ca organismul să înceapă deja să piardă teren. Un studiu făcut la University of Colorado Anschutz arată că persoane sănătoase, dar sedentare, aveau deja o scădere clară a funcției mitocondriale musculare, adică exact mecanismul prin care mușchii transformă zahărul și grăsimile în energie.

Concret, cercetătorii au comparat nouă bărbați sedentari cu zece bărbați activi regulat, cu vârsta de aproximativ 42 de ani. Grupul sedentar a fost definit prin mai puțin de 150 de minute de exerciții pe săptămână, iar diferența față de grupul activ nu a fost una mică: mușchiul sedentar conținea aproximativ jumătate din cantitatea unei proteine-cheie, MPC1, necesară pentru a converti zahărul în energie utilizabilă.

Asta schimbă puțin felul în care ne uităm la mișcare. Nu mai e doar despre a fi sau nu „în formă” ori despre haine care vin mai bine. Miza reală este că acest tip de declin celular ar putea apărea înaintea unor boli majore, între ele cancerul, diabetul și Alzheimerul.

Funcția mitocondrială, afectată de lipsa mișcării la 40 de ani

Când au analizat celulele musculare, cercetătorii au văzut că bărbații sedentari aveau o capacitate redusă de a arde atât zahărul, cât și grăsimile. Deficitul observat nu s-a limitat la o singură piesă din puzzle. A apărut o scădere semnificativă a MPC1, proteina care transportă un produs-cheie al descompunerii zahărului în mitocondrii.

Iar asta contează mai mult decât pare. Dacă mitocondriile merg prost, corpul nu mai procesează eficient combustibilul pe care îl primește. Cu alte cuvinte, problema nu începe neapărat când apar analizele proaste sau un diagnostic, ci mai devreme, la nivel celular.

Iñigo San Millan (profesor asistent adjunct, Divizia de Endocrinologie, Metabolism și Diabet, CU Anschutz) explică direct ce au observat:

Pentru cine citește asta între două ședințe, un drum la grădiniță și o listă de cumpărături, mesajul util e simplu: dacă ai o viață foarte așezată pe scaun, efectele nu se văd doar la energie sau tonus, ci și în felul în care corpul tău gestionează combustibilul.

150 de minute pe săptămână definesc pragul de sedentarism în studiu

Poate cea mai practică informație din studiu este chiar definiția sedentarismului folosită de echipă: mai puțin de 150 de minute de exerciții pe săptămână. Asta înseamnă că reperul nu e vag. Sub acest prag au fost incluși participanții sedentari, iar peste el au fost cei activi regulat.

Nu știm de aici ce tip de exerciții sunt cele mai eficiente pentru restaurarea sănătății mitocondriale, fiindcă informația nu apare încă în datele publicate. Dar știm ceva esențial: lipsa mișcării suficiente se vede în celule chiar la oameni considerați sănătoși.

Potrivit Medicalxpress, echipa vrea să meargă mai departe cu studii mai ample și mai diverse, dar și cu cercetări de antrenament sau medicamente, ca să vadă dacă MPC1 și CPT1 se pot recupera prin intervenție. Aici apare partea încurajatoare: declinul nu este prezentat ca o condamnare, ci ca ceva ce poate fi prins devreme.

Dacă 150 de minute pe săptămână sună mult, traduse în viața reală devin mai prietenoase: cinci sesiuni de 30 de minute. Pentru multe dintre noi, ideea de „sport” sperie mai tare decât mișcarea în sine. Numai că pragul din studiu te ajută să îl vezi mai clar și mai realist.

Pierderea „identității celulare” precede boli grave

Iñigo San Millan descrie schimbarea observată ca pe o pierdere a „identității celulare” sănătoase, nu doar ca pe o lipsă de condiție fizică.

„Acest lucru reprezintă o schimbare fundamentală în identitatea celulară. Oamenii sedentari nu sunt doar ‘ieșiți din formă’ – celulele lor își pierd capacitatea de a procesa eficient combustibilul. De exemplu, scăderea masivă a MPC1 ar putea fi unul dintre cele mai timpurii semne ale blocajelor celulare care, în cele din urmă, cauzează rezistența la insulină și diabetul de tip 2.”

Dar cercetătorul spune lucrurilor pe nume și când vine vorba despre evoluția în timp:

„Sedentarismul va eroda progresiv sănătatea metabolică. Când te oprești din mișcare, pierzi acea identitate celulară de a fi sănătos, iar corpul tău începe să se îndrepte spre boală.”

Aici merită o nuanță importantă. Studiul a fost făcut pe bărbați de aproximativ 42 de ani, iar un studiu complementar pe femei este în curs de planificare. Așa că nu avem încă o comparație clară femei versus bărbați. Dar semnalul de alarmă există deja și pentru noi, mai ales dacă programul zilnic înseamnă mult stat jos și prea puțină mișcare repetată săptămână după săptămână.

Declinul celular poate fi detectat non-invaziv

Nu tot ce ține de prevenție înseamnă să aștepți simptome. Echipa spune că acest declin celular poate fi testat non-invaziv, prin teste de efort cardiopulmonar și teste de lactat. Asta nu înseamnă că fiecare persoană are nevoie de ele mâine dimineață, dar arată că problema poate fi observată înainte să se transforme într-un diagnostic greu.

Iar dacă este prinsă devreme, direcția poate fi schimbată. San Millan spune că se pot prescrie programe de exerciții țintite pentru a restabili sănătatea mitocondrială și, posibil, pentru a preveni boli viitoare.

Până apar rezultate și pe femei, mesajul cel mai util rămâne acesta: dacă săptămâna trece constant sub 150 de minute de mișcare, corpul tău s-ar putea să plătească înainte să îți dea semne evidente. Iar primul pas nu trebuie să fie perfect, ci repetat. În studiu, linia care a separat grupul sedentar de cel activ a fost tocmai acest prag de 150 de minute pe săptămână.